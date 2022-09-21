Зеленський: Путін весь останній місяць проводив мобілізацію, але підрозділи тікають

Президент Володимир Зеленський заявив, що "часткова мобілізація", офіційно оголошена в Росії Володимиром Путіним, була очікуваною і вона нічого не змінить у планах України.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю німецькій газеті BILD

Деталі: У середу вранці диктатор Росії Володимир Путін віддав наказ про часткову мобілізацію своїх збройних сил з негайним введенням в дію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, 300 000 резервістів мають бути відправлені в Україну.

Після цих заяв кореспондент "BILD" зустрівся з президентом України у Києві.

Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню сказав, що не бачив виступу Путіна. За його словами, телезвернення російського президента не є його найулюбленішим відео.

Пряма мова: "У мене є вся необхідна інформація… Нічого нового для мене (у виступі Путіна не було – ред.)".

Деталі: За словами Зеленського, Путін уже провів часткову мобілізацію, хоча оголосив про це лише тепер.

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"Наші спецслужби і наші союзники про це вже сказали. Весь останній місяць він проводив мобілізацію", – сказав український лідер.

На думку Зеленського, "часткова мобілізація" свідчить про те, що в Росії є "проблеми з офіцерами та іншими військовослужбовцями".

Пряма мова: "Ми вже знаємо, що вони мобілізували курсантів, – хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти полягли. Вони навіть не змогли закінчити навчання. Всі ці люди не можуть воювати. Вони прийшли до нас і гинуть…

Він (Путін) бачить, що його підрозділи просто тікають. Йому потрібна мільйонна армія, щоб прийти до нас. Тому що він бачить, що значна частина тих, хто до нас приходить, просто тікає.

Він хоче втопити Україну в крові, але і в крові власних солдатів".

Деталі: Зеленський не вірить, що Путін буде використовувати ядерну зброю, але не виключає цього, бо "ми не можемо зазирнути в голову цій людині".

Втім, Зеленського не зупинять погрози Путіна.

Він переконаний, що "фіктивні референдуми" на окупованих територіях України не визнають 90% держав.

"Ми будемо діяти крок за кроком відповідно до наших планів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію", – сказав Зеленський.

Нагадаємо: Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого й відтоді росіяни захопили нові території у Луганській та Донецькій, а також у Херсонській й Запорізькій областях. Харківську область деокуповано в вересні.

Росія не оголошує офіційно війну й загальну мобілізацію, але через проблеми з залученням "добровольців" на війну проти України вербує засуджених у в'язницях і перекидає своїх військовослужбовців із Сирії.

На захоплених територіях України окупанти днями проведуть псевдореферендуми для так званого "входження" до складу РФ.