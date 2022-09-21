Зеленский: Путин весь последний месяц проводил мобилизацию, но подразделения бегут

Президент Владимир Зеленский заявил, что "частичная мобилизация", официально объявленная в России Владимиром Путиным, была ожидаемой и она ничего не изменит в планах Украины.

Источник: Зеленский в интервью немецкой газете BILD

Детали: В среду утром диктатор России Владимир Путин отдал приказ о частичной мобилизации своих вооруженных сил с немедленным введением в действие. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, 300 000 резервистов должны быть отправлены в Украину.

Реклама:

После этих заявлений корреспондент "BILD" встретился с президентом Украины в Киеве.

Зеленский в интервью немецкому изданию сказал, что не видел выступления Путина. По его словам, телеобращение российского президента не является его любимым видео.

Прямая речь: "У меня есть вся необходимая информация... Ничего нового для меня (в выступлении Путина не было – ред.)".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Зеленского, Путин уже провел частичную мобилизацию, хотя объявил об этом только сейчас.

"Наши спецслужбы и наши союзники об этом уже сказали. Весь последний месяц он проводил мобилизацию", – сказал украинский лидер.

По мнению Зеленского, "частичная мобилизация" свидетельствует о том, что у России есть "проблемы с офицерами и другими военнослужащими".

Прямая речь: "Мы уже знаем, что они мобилизовали курсантов, – ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не смогли закончить учебу. Все эти люди не могут воевать. Они пришли к нам и гибнут...

Он (Путин) видит, что его подразделения просто сбегают. Ему нужна миллионная армия, чтобы прийти к нам. Потому что он видит, что значительная часть тех, кто к нам приходит, просто бежит.

Он хочет утопить Украину в крови, но и в крови собственных солдат".

Детали: Зеленский не верит, что Путин будет использовать ядерное оружие, но не исключает этого, потому что "мы не можем заглянуть в голову этому человеку".

Впрочем, Зеленского не остановят угрозы Путина.

Он убежден, что "фиктивные референдумы" на оккупированных территориях Украины не признают 90% государств.

"Мы будем действовать шаг за шагом в соответствии с нашими планами. Я уверен, что мы освободим нашу территорию", – сказал Зеленский.

Напомним: Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля и с тех пор россияне захватили новые территории в Луганской и Донецкой, а также в Херсонской и Запорожской областях. Харьковская область деоккупирована в сентябре.

Россия не объявляет официально войну и всеобщую мобилизацию, но из-за проблем с привлечением "добровольцев" на войну против Украины вербует осужденных в тюрьмах и перебрасывает своих военнослужащих из Сирии.

На захваченных территориях Украины оккупанты на днях проведут псевдореферендумы для так называемого "вхождения" в состав РФ.