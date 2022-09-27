У Росії заявили, що не будуть ловити своїх ухилянтів в інших країнах
Вівторок, 27 вересня 2022, 15:08
Міноборони Росії заявило, що не планує ловити ухилянтів, які поспіхом втекли з РФ після оголошення часткової мобілізації.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Дослівно Міноборони РФ: "Міноборони Росії в рамках проведення часткової мобілізації ніяких звернень до державних органів Республіки Казахстан, Грузії, інших країн з питань нібито примусового повернення російських громадян, які перебувають там, у Росію не направляло, не розробляло і не планує".
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Передісторія:
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Повідомлялося, що в Росії планують призвати 300 тисяч резервістів.
- Відразу після виступу президента РФ Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану, а ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень.
- Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
- Повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.
- 27 вересня видання "Медиазона" повідомило, що п'ятьох росіян, які їхали з Петербурга потягом до Білорусі, не випустили з країни через закон "про мобілізацію".
- Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов заявив, що влада буде змушена видавати Росії розшукуваних за ухилення від мобілізації громадян у разі оголошення їх у міжнародний розшук.