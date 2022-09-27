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У Росії заявили, що не будуть ловити своїх ухилянтів в інших країнах

Ірина БалачукВівторок, 27 вересня 2022, 15:08
У Росії заявили, що не будуть ловити своїх ухилянтів в інших країнах
Мобілізовані росіяни. Скриншот з відео Міноборони РФ

Міноборони Росії заявило, що не планує ловити ухилянтів, які поспіхом втекли з РФ після оголошення часткової мобілізації.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно Міноборони РФ: "Міноборони Росії в рамках проведення часткової мобілізації ніяких звернень до державних органів Республіки Казахстан, Грузії, інших країн з питань нібито примусового повернення російських громадян, які перебувають там, у Росію не направляло, не розробляло і не планує".

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Теми: Росіямобілізаціякордон
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