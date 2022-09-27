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В России заявили, что не будут ловить своих уклонистов в других странах

Ирина БалачукВторник, 27 сентября 2022, 15:08
В России заявили, что не будут ловить своих уклонистов в других странах
Мобилизованные россияне. Скриншот из видео Минобороны РФ

Минобороны России заявило, что не планирует ловить уклонистов, которые поспешно бежали из РФ после объявления частичной мобилизации.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно Минобороны РФ: "Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует".

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Темы: Росcиямобилизацияграница
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