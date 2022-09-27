В России заявили, что не будут ловить своих уклонистов в других странах
Вторник, 27 сентября 2022, 15:08
Минобороны России заявило, что не планирует ловить уклонистов, которые поспешно бежали из РФ после объявления частичной мобилизации.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Дословно Минобороны РФ: "Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует".
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Сообщалось, что в России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- Сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, а цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
- Cообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу.
- 27 сентября издание "Медиазона" сообщило, что пятерых россиян, ехавших из Петербурга на поезде в Беларусь, не выпустили из страны из-за закона "о мобилизации".
- Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что власти будут вынуждены выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в международный розыск.
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