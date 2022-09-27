Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В России заявили, что не будут ловить своих уклонистов в других странах

Ирина БалачукВторник, 27 сентября 2022, 15:08
Мобилизованные россияне. Скриншот из видео Минобороны РФ

Минобороны России заявило, что не планирует ловить уклонистов, которые поспешно бежали из РФ после объявления частичной мобилизации.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно Минобороны РФ: "Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: Росcиямобилизацияграница
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд

Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела "референдумы"

Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия

Бывшие власти Болгарии разрешили построить российский газопровод для "изоляции Украины" – СМИ

В Швеции сообщили о зафиксированных взрывах на маршрутах "Северных потоков"

Все новости...
Росcия
В ОП считают утечку газа на газопроводе терактом России перед зимой
ООН: Нападение России на Украину сильно ударило по соблюдению прав человека
Мобилизация в России: на границе с Грузией начали выдавать повестки
Последние новости
03:52
На освобожденных территориях Харьковщины зафиксировано более полутысячи военных преступлений РФ – МВД
02:54
Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд
02:18
ВСУ уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники - ОК "Юг"
01:33
Россия будет поставлять в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу – СМИ
00:57
Враг из САУ ударил по общине на Сумщине
00:30
Россия опять пытается сорвать зерновую инициативу – Зеленский
00:20
Украина не прошла в дивизион "А" Лиги Наций
00:18
Зеленский о фронте: Без деталей, но мы продвигаемся вперед
23:51
ЕС введет санкции против организаторов российских "референдумов"
23:47
Зеленский поздравил Мелони с победой на выборах в Италии
Все новости...