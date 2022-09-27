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"Міжнародні" спостерігачі від окупантів: хто приїхав на псевдореферендуми

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 вересня 2022, 17:15
Міжнародні спостерігачі від окупантів: хто приїхав на псевдореферендуми
Фото: ЦНС

Для участі в якості "міжнародних" спостерігачів на псевдорефрендумах, влаштованих росіянами на окупованих територіях, були завезені або представники радикальних політичних рухів, з якими Кремль давно співпрацює, або відверті пропагандисти та прихильники теорій змов.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Деталі: Зокрема, на псевдореферендумах "засвітився" відомий пропагандист Грем Філіпс, проти якого у Великій Британії запроваджено санкції.

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Також начебто від Сполученого Королівства участь у заходах окупантів взяв Максіміліан Кларк, який тривалий час робить пропагандистські фоторепортажі з Донбасу, зокрема під час боїв за Маріуполь.

 

Німеччину представляв відомий прихильник теорій змов та російської пропаганди Томас Рьопер, автор і редактор сайту Anti-Spiegel, якого раніше Кремль неодноразово залучав до різних пропагандистських заходів типу "російського прес-туру по звільненому Маріуполю".

Залучили також директор німецької енергетичної компанії "Energie Waldeck-Frankenberg" Штефана Бруно Шаллера. Саме він на камеру розповідав про відсутність порушень під час "голосування" та прозорість "референдуму". Крім нього брали участь у "референдумах" Патрік Бааб і Сєргей Фільберт.

ВІДЕО ДНЯ
 

Від Франції на окуповану територію приїхали: Тарасенкова Тетяна, Артур Кун, Лакруа Люк Бенуа, Александра Далсбек, Головкова Ірина, Патріс Ашер, Жером Гарро, Ерік Тен’є, Ерік Деклемі, Луїс Олів’є, Регі Сом’є, Аніса ель-Жабрі, Олена Даббах, Жіль Парро, Лізер Будулун.

Зокрема, Люк Бенуа з телеканалу "France 2" постійно їздить з російськими військовими тимчасово окупованими територіями України і створює репортажі, які дуже важко назвати журналістикою.

Також є відеопідтвердження участі Андре Шанклу. Він колишній член ультраправого французького руху Groupe Union Défense (GUD).

 

Від Італії окупанти привели не менш одіозних осіб. Наприклад, Елізео Бертолазі мав зв’язки з організацією одного з ідеологів путінської Росії Олександра Дугіна, а також співпрацює з "Фондом стратегічної культури", який пов’язують зі Службою зовнішньої розвідки РФ. Іншими "спостерігачами" були Жанфранко Веступо та Віто Гріттані.

Не менш сумнівні особи приїхали з Чехії, Сербії, Іспанії, Швеції, Австрії, Португалії, Словаччини, США та КНР. Є і громадяни більш екзотичних країн, як-от Катар, Уругвай, Камерун та Венесуела.

Передісторія:

  • 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
  • В Офісі президента запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
  • За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.
  • Україна ініціювала скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.
  • Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими.

Теми: війнаокупаціяреферендумРосія
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