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"Международные" наблюдатели от оккупантов: кто приехал на псевдореферендумы

Станислав ПогориловВторник, 27 сентября 2022, 17:15
Международные наблюдатели от оккупантов: кто приехал на псевдореферендумы
Фото: ЦНС

Для участия в качестве "международных" наблюдателей на псевдорефрендумах, устроенных россиянами на оккупированных территориях, были завезены либо представители радикальных политических движений, с которыми Кремль давно сотрудничает, либо откровенные пропагандисты и сторонники теорий заговоров.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Детали: В частности, на псевдореферендумах "засветился" известный пропагандист Грэм Филипс, против которого в Великобритании введены санкции.

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Также якобы от Соединенного Королевства участие в мероприятиях оккупантов принял Максимилиан Кларк, который длительное время делает пропагандистские фоторепортажи с Донбасса, в частности во время боев за Мариуполь.

 

Германию представлял известный сторонник теорий заговоров и российской пропаганды Томас Рёпер, автор и редактор сайта Anti-Spiegel, которого ранее Кремль неоднократно привлекал к различным пропагандистским мероприятиям типа "российского пресс-тура по освобожденному Мариуполю".

Привлекли также директор немецкой энергетической компании "Energie Waldeck-Frankenberg" Штефана Бруно Шаллера. Именно он на камеру рассказывал об отсутствии нарушений во время "голосования" и прозрачности "референдума". Кроме него участвовали в "референдумах" Патрик Бааб и Сергей Фильберт.

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От Франции на оккупированную территорию приехали: Тарасенкова Татьяна, Артур Кун, Лакруа Люк Бенуа, Александра Далсбек, Головкова Ирина, Патрис Ашер, Жером Гарро, Эрик Тенье, Эрик Деклеми, Луис Оливье, Реги Сомье, Аниса эль-Жабри, Елена Даббах, Жиль Парро, Лизер Будулун.

В частности, Люк Бенуа с телеканала "France 2" постоянно ездит с российскими военными по временно оккупированным территориям Украины и создает репортажи, которые очень трудно назвать журналистикой.

Также есть видеоподтверждение участия Андре Шанклу. Он бывший член ультраправого французского движения Groupe Union Défense (GUD).

 

От Италии оккупанты привели не менее одиозных лиц. Например, Элизео Бертолази имел связи с организацией одного из идеологов путинской России Александра Дугина, а также сотрудничает с "Фондом стратегической культуры", который связывают со Службой внешней разведки РФ. Другими "наблюдателями" были Жанфранко Веступо и Вито Гриттани.

Не менее сомнительные лица приехали из Чехии, Сербии, Испании, Швеции, Австрии, Португалии, Словакии, США и КНР. Есть и граждане более экзотических стран, таких как Катар, Уругвай, Камерун и Венесуэла.

Предыстория:

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
  • По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.
  • Украина инициировала созыв срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с проведением Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях.
  • Президент Владимир Зеленский напомнил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможны.

Темы: войнаоккупацияреферендумРосcия
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