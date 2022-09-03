На "референдум" на Миколаївщині готові прийти до 10% людей – Кім
На "референдум" в Снігурівці Миколаївської області, яка тимчасово окупована російськими військами, прийде близько 160 чоловік, вважає глава ОВА Віталій Кім.
Джерело: Кім в інтерв'ю "РБК-Україна"
Пряма мова Кіма: "Давайте так - близько 8-10% сказали, що вони прийдуть. Це ще невідомо, що вони скажуть. Це з 2 тисяч 160 осіб прийде і "референдум" проведуть, але буде виглядати не дуже.
А підвезення до Снігурівки "тітушок", або як їх там називають, теж небезпечне. Ніхто не хоче їхати в Снігурівку для масовки. У них з цим є певні проблеми".
Деталі: Кім додав, що в місті на сьогодні ситуація залишається задовільною.
За словами глави ОВА, до війни в Снігурівці проживало близько 12 тисяч осіб, залишилося близько 2 тисяч жителів.
Нагадаємо: Ще у квітні ГУР повідомляло, що у Снігурівці готують "референдум" щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму.