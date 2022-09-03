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На "референдум" на Миколаївщині готові прийти до 10% людей – Кім

Роман ПетренкоСубота, 3 вересня 2022, 12:17
На референдум на Миколаївщині готові прийти до 10% людей – Кім
Фото: Миколаївська обласна прокуратура

На "референдум" в Снігурівці Миколаївської області, яка тимчасово окупована російськими військами, прийде близько 160 чоловік, вважає глава ОВА Віталій Кім.

Джерело: Кім в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова Кіма: "Давайте так - близько 8-10% сказали, що вони прийдуть. Це ще невідомо, що вони скажуть. Це з 2 тисяч 160 осіб прийде і "референдум" проведуть, але буде виглядати не дуже.

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А підвезення до Снігурівки "тітушок", або як їх там називають, теж небезпечне. Ніхто не хоче їхати в Снігурівку для масовки. У них з цим є певні проблеми".

Деталі: Кім додав, що в місті на сьогодні ситуація залишається задовільною.

За словами глави ОВА, до війни в Снігурівці проживало близько 12 тисяч осіб, залишилося близько 2 тисяч жителів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Ще у квітні ГУР повідомляло, що у Снігурівці готують "референдум" щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму.

Теми: Миколаївська областьреферендумокупаціяпропаганда
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