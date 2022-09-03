Захисники максимально зміцнюють всі ділянки кордону з Білоруссю – прикордонники

Сили оборони України максимально укріплюють всі ділянки кордону з Білоруссю, збільшують обороноздатність підрозділів та постійно спостерігають за підступами до українського кордону.

Джерело: Держприкордонслужба у Facebook

Деталі: Повідомляється, що на кордоні в межах Чорнобильської зони прикордонники разом із підрозділами ЗСУ, Нацгвардії та поліції знищили під’їзді шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загородження.

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Також вони постійно моніторять підступи до кордону.

Пряма мова глави ДПСУ Сергія Дейнеко: "Цей напрямок залишається не менш загрозливим ніж інші, адже ми добре пам’ятаємо, що Білорусь дозволила підрозділам збройних сил Російської Федерації здійснити вторгнення в нашу країну і через Чорнобильську зону. Нині кордон по Зоні відчуження укріплений".