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Захисники максимально зміцнюють всі ділянки кордону з Білоруссю – прикордонники

Ірина БалачукСубота, 3 вересня 2022, 13:00
Скриншот з відео ДПСУ

Сили оборони України максимально укріплюють всі ділянки кордону з Білоруссю, збільшують обороноздатність підрозділів та постійно спостерігають за підступами до українського кордону.

Джерело: Держприкордонслужба у Facebook

Деталі: Повідомляється, що на кордоні в межах Чорнобильської зони прикордонники разом із підрозділами ЗСУ, Нацгвардії та поліції знищили під’їзді шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загородження.

Також вони постійно моніторять підступи до кордону.

Пряма мова глави ДПСУ Сергія Дейнеко: "Цей напрямок залишається не менш загрозливим ніж інші, адже ми добре пам’ятаємо, що Білорусь дозволила підрозділам збройних сил Російської Федерації здійснити вторгнення в нашу країну і через Чорнобильську зону. Нині кордон по Зоні відчуження укріплений".

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Теми: БілоруськордонПрикордонна служба
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