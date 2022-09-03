Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Празі 70 тисяч людей вийшли на протест проросійських сил: проти санкцій і постачання зброї Україні

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 18:14
У Празі 70 тисяч людей вийшли на протест проросійських сил: проти санкцій і постачання зброї Україні
проросійська акція у Празі 3 вересня, скріншот відео

Десятки тисяч людей зібралися у центрі Праги на демонстрацію проти уряду, а також із вимогою до діалогу з Росією.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

Поліція оцінила їх кількість у 70 000 осіб. "Збори на Вацлавській площі проходять мирно, і нам поки що не доводилося вирішувати якихось серйозних проблем. За нашими оцінками, кількість учасників на 14:30 становить близько 70 000 осіб", - повідомила поліція у Twitter.

Багато демонстрантів принесли чеські прапори, деякі також барабани та транспаранти. Деякі мали плакати проти ЄС, НАТО, прем'єр-міністра Петра Фіали, "зеленого курсу" для Європи та проти відмови уряду співпрацювати з Росією. На площі стоять стенди та прапори Комуністичної партії Чехії та євроскептичного руху "Триколор".

ВІДЕО ДНЯ

Організатори вимагають відставки уряду. Водночас вони хочуть, щоб уряд дозволив їхнім експертам вести переговори щодо купівлі газу та нафти.

"Чеській Республіці потрібен чеський уряд. Уряд Фіали може бути українським, можливо, брюссельським, але точно не чеським", — сказала глава "Триколору" Зузана Майєрова Заграднікова.

За її словами, уряд має знизити податки, у тому числі ПДВ, і скасувати антиросійські санкції, які завдають шкоди чеським бізнесменам. Вона також вимагає припинити постачання зброї до України.

Прем'єр Фіала заявив, що сьогоднішня демонстрація ініційована силами, які заявляють про свою проросійську позицію та виступають проти інтересів Чехії.

"Зрозуміло, що російські пропагандистські та дезінформаційні кампанії з'являються на нашій території неодноразово, і хтось просто піддається їм", - сказав Фіала.

Він додав, що кожен має право висловлювати свою думку та проводити демонстрації. "Тлумачення подій, які я мав можливість бачити досі, вказують на різко проросійські настрої, і, на мій погляд, це не відповідає інтересам Чехії та наших громадян", - додав Фіала.

Нагадаємо, 2 вересня парламент Чехії не підтримав вотум недовіри уряду Петра Фіали.

Раніше повідомлялося, що Чехія передала Україні основні бойові танки T-72 радянського виробництва, а натомість отримає від Німеччини 14 танків Leopard і броньовану евакуаційну машину Buffalo.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: ЧехіяакціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Чехія
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Чехія скоротила витрати на українських біженців
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: