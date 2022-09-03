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У Празі 70 тисяч людей вийшли на протест проросійських сил: проти санкцій і постачання зброї Україні

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 18:14
проросійська акція у Празі 3 вересня, скріншот відео

Десятки тисяч людей зібралися у центрі Праги на демонстрацію проти уряду, а також із вимогою до діалогу з Росією.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

Поліція оцінила їх кількість у 70 000 осіб. "Збори на Вацлавській площі проходять мирно, і нам поки що не доводилося вирішувати якихось серйозних проблем. За нашими оцінками, кількість учасників на 14:30 становить близько 70 000 осіб", - повідомила поліція у Twitter.

Багато демонстрантів принесли чеські прапори, деякі також барабани та транспаранти. Деякі мали плакати проти ЄС, НАТО, прем'єр-міністра Петра Фіали, "зеленого курсу" для Європи та проти відмови уряду співпрацювати з Росією. На площі стоять стенди та прапори Комуністичної партії Чехії та євроскептичного руху "Триколор".

Організатори вимагають відставки уряду. Водночас вони хочуть, щоб уряд дозволив їхнім експертам вести переговори щодо купівлі газу та нафти.

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"Чеській Республіці потрібен чеський уряд. Уряд Фіали може бути українським, можливо, брюссельським, але точно не чеським", — сказала глава "Триколору" Зузана Майєрова Заграднікова.

За її словами, уряд має знизити податки, у тому числі ПДВ, і скасувати антиросійські санкції, які завдають шкоди чеським бізнесменам. Вона також вимагає припинити постачання зброї до України.

Прем'єр Фіала заявив, що сьогоднішня демонстрація ініційована силами, які заявляють про свою проросійську позицію та виступають проти інтересів Чехії.

"Зрозуміло, що російські пропагандистські та дезінформаційні кампанії з'являються на нашій території неодноразово, і хтось просто піддається їм", - сказав Фіала.

Він додав, що кожен має право висловлювати свою думку та проводити демонстрації. "Тлумачення подій, які я мав можливість бачити досі, вказують на різко проросійські настрої, і, на мій погляд, це не відповідає інтересам Чехії та наших громадян", - додав Фіала.

Нагадаємо, 2 вересня парламент Чехії не підтримав вотум недовіри уряду Петра Фіали.

Раніше повідомлялося, що Чехія передала Україні основні бойові танки T-72 радянського виробництва, а натомість отримає від Німеччини 14 танків Leopard і броньовану евакуаційну машину Buffalo.

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Теми: ЧехіяакціїРосія
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