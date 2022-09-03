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В Праге 70 тысяч человек вышли на протест пророссийских сил: против санкций и поставок оружия Украине

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 18:14
В Праге 70 тысяч человек вышли на протест пророссийских сил: против санкций и поставок оружия Украине
пророссийская акция в Праге 3 сентября, скриншот видео

Десятки тысяч людей собрались в центре Праги на демонстрацию против правительства, а также с требованием к диалогу с Россией.

Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает "Европейская правда"

Полиция оценила их число в 70 000 человек. "Собрание на Вацлавской площади проходит мирно, и нам пока не приходилось решать какие-либо серьезные проблемы. По нашим оценкам, количество участников на 14:30 составляет около 70 000 человек", — сообщила полиция в Twitter.

Многие демонстранты принесли чешские флаги, некоторые также барабаны и транспаранты. У некоторых были плакаты против ЕС, НАТО, премьер-министра Петра Фиала, "зеленого курса" для Европы и против отказа правительства сотрудничать с Россией. На площади стоят стенды и флаги Коммунистической партии Чехии и евроскептического движения "Триколор".

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Организаторы требуют отставки правительства. В то же время они хотят, чтобы правительство разрешило их экспертам вести переговоры о покупке газа и нефти.

"Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиала может быть украинским, может быть, брюссельским, но точно не чешским", — сказала глава "Триколора" Зузана Майерова Заградникова.

По ее словам, правительство должно снизить налоги, в том числе НДС, и отменить антироссийские санкции, наносящие ущерб чешским бизнесменам. Она также требует прекратить поставки оружия в Украину.

Премьер Фиала заявил, что сегодняшняя демонстрация инициирована силами, которые заявляют о своей пророссийской позиции и выступают против интересов Чехии.

"Понятно, что российские пропагандистские и дезинформационные кампании появляются на нашей территории неоднократно, и кто-то просто поддается им", — сказал Фиала.

Он добавил, что каждый имеет право выражать свое мнение и проводить демонстрации. "Толкования событий, которые я имел возможность видеть до сих пор, указывают на резко пророссийские настроения, и, на мой взгляд, это не соответствует интересам Чехии и наших граждан", — добавил Фиала.

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Темы: ЧехияакцииРосcия
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