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Папа Римський заявив, що лікар забороняє йому поїздку в Україну чи Росію

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 22:03
Папа Римський заявив, що лікар забороняє йому поїздку в Україну чи Росію
Папа Римський Франциск, Getty Images

Папа Римський Франциск заявив, що лікар поки що забороняє йому поїздку до Києва чи Москви.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN Portugal, пише "Європейська правда".

Франциск заявив, що робить все можливе для припинення війни в Україні, перебуваючи у постійному контакті з президентами Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним.

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"Візит перебуває у підвішеному стані. Досі не знаю. Я розмовляю з ними. Завтра, наприклад, матиме телефонну розмову з президентом Зеленським. Подивимося", - сказав Франциск.

Визнавши, що шлях діалогу у зв'язку з цією війною "важкий", Папа Франциск сказав, що точно не поїде до України чи Росії до своєї поїздки до Казахстану, запланованої на 13-15 вересня.

"Зараз я не можу поїхати, бо після поїздки до Канади трохи сповільнилося відновлення коліна і лікар мені заборонив. Але я підтримую зв'язок телефоном... І роблю, що можу. І я прошу всіх зробити те, що вони можуть", - сказав він.

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Папа також сказав, що кілька представників Ватикану перебували у Києві з початку війни: "Моя присутність там сильна".

Нагадаємо, 24 серпня, після завершення загальної аудієнції, Папа Римський вирішив помолитися за Україну, однак разом із тим заявив, що провина за війну лежить на всіх сторонах.

Також Папа заявив, що вбита донька російського "філософа"-україножера Александра Дугіна Дар'я, яка сама була пропагандистом війни проти України, є безневинною жертвою.

На цю заяву оперативно відреагувало українське посольство.

Детальніше читайте у статті - Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну.

Теми: Папа РимськийвійнаУкраїнаРосія
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