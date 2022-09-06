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Суд збільшив розмір застави екснардепу Мартиненку в 5 разів – ЦПК

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 вересня 2022, 16:12
МИКОЛА МАРТИНЕНКО, СКРІНШОТ

Судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду збільшили розмір застави колишньому народному депутату Миколі Мартиненку до 24,7 млн грн.

Джерело: ЦПК у Telegram

Дослівно: "Тепер Мартиненко повинен внести 24,7 млн грн застави. Якщо він не внесе кошти, то прокурор зможе просити про більш тяжкий запобіжний захід".

Деталі: Також судді змінили Мартиненку обов’язок здачі закордонного паспорта на зобов’язання не виїжджати з України без відповідного дозволу слідчого, прокурора, суду.

В ЦПК нагадують, що раніше для Мартиненка була визначена застава у 4,96 млн грн. Прокурор САП це рішення оскаржив і просив про тримання екснардепа під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн.

Однак апеляція відмовила у триманні Мартиненка під вартою, натомість збільшивши розмір застави.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В кінці липня 2022 року НАБУ і САП повідомили Мартиненку про підозру в одержанні хабаря та відмиванні коштів. За версією слідства він одержав від керівництва чеської компанії "Skoda JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") неправомірну вигоду у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні.
  • Також НАБУ затримувало Миколу Мартиненка у 2017 році. За версією слідства, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди на 17,28 млн дол.

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Теми: Мартиненкосуд
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