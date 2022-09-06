Суд збільшив розмір застави екснардепу Мартиненку в 5 разів – ЦПК

Судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду збільшили розмір застави колишньому народному депутату Миколі Мартиненку до 24,7 млн грн.

Джерело: ЦПК у Telegram

Дослівно: "Тепер Мартиненко повинен внести 24,7 млн грн застави. Якщо він не внесе кошти, то прокурор зможе просити про більш тяжкий запобіжний захід".

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Деталі: Також судді змінили Мартиненку обов’язок здачі закордонного паспорта на зобов’язання не виїжджати з України без відповідного дозволу слідчого, прокурора, суду.

В ЦПК нагадують, що раніше для Мартиненка була визначена застава у 4,96 млн грн. Прокурор САП це рішення оскаржив і просив про тримання екснардепа під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн.

Однак апеляція відмовила у триманні Мартиненка під вартою, натомість збільшивши розмір застави.

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