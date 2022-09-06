Суд увеличил размер залога экс-нардепу Мартыненко в 5 раз – ЦПК

Судьи апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда увеличили размер залога бывшему народному депутату Николаю Мартыненко до 24,7 млн. грн.

Источник: ЦПК в Telegram

Дословно: "Теперь Мартыненко должен внести 24,7 млн ​​грн залога. Если он не внесет средства, то прокурор сможет просить о более тяжкой мере пресечения".

Детали: Также судьи изменили Мартыненко обязательство сдачи загранпаспорта на обязательство не выезжать из Украины без соответствующего разрешения следователя, прокурора, суда.

В ЦПК напоминают, что ранее для Мартыненко был определен залог в 4,96 млн. грн. Прокурор САП это решение обжаловал и просил о содержании экс-нардепа под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн. грн.

Однако апелляция отказала в содержании Мартыненко под стражей, вместо этого увеличив размер залога.

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