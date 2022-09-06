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Суд увеличил размер залога экс-нардепу Мартыненко в 5 раз – ЦПК

Станислав ПогориловВторник, 6 сентября 2022, 16:12
НИКОЛАЙ МАРТЫНЕНКО, СКРИНШОТ

Судьи апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда увеличили размер залога бывшему народному депутату Николаю Мартыненко до 24,7 млн. грн.

Источник: ЦПК в Telegram

Дословно: "Теперь Мартыненко должен внести 24,7 млн ​​грн залога. Если он не внесет средства, то прокурор сможет просить о более тяжкой мере пресечения".

Детали: Также судьи изменили Мартыненко обязательство сдачи загранпаспорта на обязательство не выезжать из Украины без соответствующего разрешения следователя, прокурора, суда.

В ЦПК напоминают, что ранее для Мартыненко был определен залог в 4,96 млн. грн. Прокурор САП это решение обжаловал и просил о содержании экс-нардепа под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн. грн.

Однако апелляция отказала в содержании Мартыненко под стражей, вместо этого увеличив размер залога.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце июля 2022 года НАБУ и САП сообщили Мартыненко о подозрении в получении взятки и отмывании средств. По версии следствия, он получил от руководства чешской компании "Skoda JS a.s." (входит в принадлежащий российскому "Газпромбанку" холдинг "Объединенные машиностроительные заводы") неправомерную выгоду в 311,6 тыс. евро за содействие в продвижении их интересов в Украине.
  • Также НАБУ задерживало Николая Мартыненко в 2017 году. По версии следствия, ГП "Восточный горнообогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб на 17,28 млн дол.

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Темы: Мартыненкосуд
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