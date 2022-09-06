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Колаборанта Балицького "показали" у Мелітополі і знову сховали – Федоров

"Українська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 16:10
Колаборанта Балицького показали у Мелітополі і знову сховали – Федоров
Євген Балицький, фото з Укрінформу

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що "гауляйтер" окупованої Запорізької області Євген Балицький, який втік до Криму, на один день з'явився у Мелітополі, а потім знову зник.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Після від'їзду його повернули під конвоєм на 1 вересня, щоб він показався, потім знову зник. На сьогоднішній день його перебування на території Мелітополя не помічено. 

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Він давно просився керувати віддалено. Але як тільки буде потрібно, будь-якої миті, його знову під конвоєм привезуть і показуватимуть, як мавпочку на пляжі. Це не людина, яка приймає рішення".

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Передісторія: Наприкінці серпня колаборант Євген Балицький повідомив, що збирається "очолювати" регіон із території тимчасово окупованого Криму через "сімейні обставини".

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Теми: МелітопольокупаціяЗапорізька область
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