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Коллаборанта Балицкого "показали" в Мелитополе и опять спрятали – Федоров

"Украинская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 16:10
Коллаборанта Балицкого показали в Мелитополе и опять спрятали – Федоров
Евгений Балицкий, фото из Укринформа

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что "гауляйтер" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий, который сбежал в Крым, на один день показался в Мелитополе, а потом опять исчез. 

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "После отъезда его вернули под конвоем на 1 сентября, чтобы он показался, потом опять пропал. На сегодняшний день его нахождение на территории Мелитополя не замечено. 

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Он давно просился руководить на "удаленке". Но как только будет нужно, в любой момент, его опять под конвоєм привезут и будут показывать, как обезьянку на пляже. Это не человек принимающий решения". 

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Предыстория: В конце августа  коллаборант Евгений Балицкий сообщил, что собирается "возглавлять" регион с территории временно оккупированного Крыма из-за "семейных обстоятельств".

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Темы: МелитопольоккупацияЗапорожская область
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