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Байден розраховує на співпрацю з Трасс у підтримці України

Анастасія КалатурСереда, 7 вересня 2022, 03:50
Байден розраховує на співпрацю з Трасс у підтримці України
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден  обговорив із новим прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс співпрацю в  підтримці України.

Джерело: Білий дім, Байден у Twitter

Деталі: Байден написав, що розраховує на тісне співробітництво з Британією у вирішенні глобальних проблем, що включають подальшу підтримку України у її захисті від російської агресії.

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Також Байден і Трасс обговорили вирішення проблем, що створюються Китаєм, недопущення того, щоб Іран будь-коли отримав ядерну зброю, та забезпечення доступності енергоресурсів.

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Теми: БайденТрасс
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