Байден розраховує на співпрацю з Трасс у підтримці України

Президент США Джо Байден обговорив із новим прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс співпрацю в підтримці України.

Джерело: Білий дім, Байден у Twitter

Деталі: Байден написав, що розраховує на тісне співробітництво з Британією у вирішенні глобальних проблем, що включають подальшу підтримку України у її захисті від російської агресії.

Congratulations to Prime Minister Liz Truss.



I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression. September 6, 2022

Також Байден і Трасс обговорили вирішення проблем, що створюються Китаєм, недопущення того, щоб Іран будь-коли отримав ядерну зброю, та забезпечення доступності енергоресурсів.