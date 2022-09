Байден розраховує на співпрацю з Трасс у підтримці України

Президент США Джо Байден обговорив із новим прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс співпрацю в підтримці України.

Джерело: Білий дім, Байден у Twitter

Деталі: Байден написав, що розраховує на тісне співробітництво з Британією у вирішенні глобальних проблем, що включають подальшу підтримку України у її захисті від російської агресії.

Congratulations to Prime Minister Liz Truss.



I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression.