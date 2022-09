Байден рассчитывает на сотрудничество с Трасс в поддержке Украины

Президент США Джо Байден обсудил с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс сотрудничество в поддержке Украины.

Источник: Белый дом, Байден в Twitter

Детали: Байден написал, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Британией в решении глобальных проблем, включающих дальнейшую поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.

Congratulations to Prime Minister Liz Truss.



I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression.