Від нічних обстрілів у Харкові загинула жінка, у Чугуєві теж є загибла

За минулу добу в Харківській області від обстрілів російської армії загинули чотири людини, ще 10 осіб потрапили в лікарні, від нічних обстрілів одна жінка загинула в Харкові й одна – в Чугуєві.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та удари з РСЗВ по Харкову й області. Частина ракет "самоліквідувалася" на території РФ".

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Деталі: О 23:31 четвер мер Харкова повідомив про обстріл Київського району.

"Влучання у приватний сектор. На щастя, без постраждалих, але частково зруйновано кілька домоволодінь. Пожеж немає. Попередньо обстріл вівся реактивними системами залпового вогню", – написав Терехов.

Вранці у п'ятницю він повідомив, що вночі також було обстріляно Салтівський район. Постраждав один із вищих навчальних закладів. Руйнування та завали на місці "прильоту" розбирає ДСНС.

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Синєгубов згодом повідомив, що в Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі – постраждала жінка 53 років. Вона померла у лікарні на ранок через отримані травми.

Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівській райони області.

Вночі ворог завдав інтенсивні удари по Харківському району – одна ракета влучила в землю поблизу приватних будинків, пошкоджено вікна.

Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді.

У Чугуєві внаслідок обстрілів загинула жінка 60 років. Пошкоджено приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди.

Загалом за добу медики госпіталізували 10 людей: 8 – у Харкові, 1 – в Лозівському районі, 1 – в Чугуївському районі.

4 людини за добу загинули: 2 – Харків, 1 – Чугуївський район, 1 – Ізюмський район.

Пряма мова Синєгубова: "Наші військові відбивають наступи російської окупаційної армії, зокрема у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске та Кам'янка. Російська армія деморалізована, відступаючи, намагається евакуювати поранених та пошкоджену техніку".