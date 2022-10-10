Понад 70 об’єктів – Кличко розповів, що пошкодили росіяни у Києві
Понеділок, 10 жовтня 2022, 19:34
У результаті російської ракетної атаки 10 жовтня у столиці постраждали понад 70 різних об’єктів – серед них житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, навчальні заклади, лікарні.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, КМВА у Telegram
Пряма мова Кличка: "Сьогодні внаслідок атаки російських варварів у Києві зазнали пошкоджень різного ступеню:
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- житлові будинки – 45,
- об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ – 5,
- заклади освіти – 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання),
- заклади соціальної сфери – 2,
- заклади культури – 6,
- заклади охорони здоров’я – 5,
- адмінбудівлі – 2".
Деталі: Водночас у КМВА додали, що у Шевченківському районі, згоріли 6 авто, ще 15 пошкоджені.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів. В результаті російської атаки 6 людей загинули та 50 постраждали.
- Вибухи також лунали в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.
- За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
- Оперативне командування "Північ" повідомило, що проривів державного кордону чи наступальних дій Росії чи Білорусі на півночі України немає.
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