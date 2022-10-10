Понад 70 об’єктів – Кличко розповів, що пошкодили росіяни у Києві

Тут і далі фото ДСНС Києва

У результаті російської ракетної атаки 10 жовтня у столиці постраждали понад 70 різних об’єктів – серед них житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, навчальні заклади, лікарні.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, КМВА у Telegram

Пряма мова Кличка: "Сьогодні внаслідок атаки російських варварів у Києві зазнали пошкоджень різного ступеню:

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житлові будинки – 45,

об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ – 5,

заклади освіти – 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання),

заклади соціальної сфери – 2,

заклади культури – 6,

заклади охорони здоров’я – 5,

адмінбудівлі – 2".

Деталі: Водночас у КМВА додали, що у Шевченківському районі, згоріли 6 авто, ще 15 пошкоджені.

Передісторія: