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Более 70 объектов – Кличко рассказал, что повредили россияне в Киеве

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 19:34
Более 70 объектов – Кличко рассказал, что повредили россияне в Киеве
Здесь и далее фото ГСЧС Киева

В результате российской ракетной атаки 10 октября в столице пострадали более 70 различных объектов – среди них жилые дома, объекты критической инфраструктуры, учебные заведения, больницы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, КГВА в Telegram

Прямая речь Кличко: "Сегодня в результате атаки российских варваров в Киеве получили повреждения различной степени:

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  • жилые дома – 45,
  • объекты критической инфраструктуры и ЖКХ – 5,
  • учебные заведения – 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания),
  • учреждения социальной сферы – 2,
  • учреждения культуры – 6,
  • учреждения здравоохранения – 5,
  • админздания – 2".   
 

Детали: В то же время в КГВА добавили, что в Шевченковском районе, сгорели 6 авто, еще 15 повреждены. 

 
 
 
 

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Темы: Киеввзрыввойна
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