Более 70 объектов – Кличко рассказал, что повредили россияне в Киеве
Понедельник, 10 октября 2022, 19:34
В результате российской ракетной атаки 10 октября в столице пострадали более 70 различных объектов – среди них жилые дома, объекты критической инфраструктуры, учебные заведения, больницы.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, КГВА в Telegram
Прямая речь Кличко: "Сегодня в результате атаки российских варваров в Киеве получили повреждения различной степени:
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- жилые дома – 45,
- объекты критической инфраструктуры и ЖКХ – 5,
- учебные заведения – 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания),
- учреждения социальной сферы – 2,
- учреждения культуры – 6,
- учреждения здравоохранения – 5,
- админздания – 2".
Детали: В то же время в КГВА добавили, что в Шевченковском районе, сгорели 6 авто, еще 15 повреждены.
Предыстория:
- Утром 10 октября в центре столицы прогремели несколько взрывов. В результате российской атаки 6 людей погибли и 50 пострадали.
- Взрывы также раздавались в других городах Украины: в Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове.
- За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
- Оперативное командование "Север" сообщило, что прорывов государственной границы или наступательных действий России или Беларуси на севере Украины нет.
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