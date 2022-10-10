Автобуси й вантажівки з окупованого Криму в Росію перевозять поромом – ЗМІ
Понеділок, 10 жовтня 2022, 22:59
Російський пором "Лаврентій" почав здійснювати перевезення автобусів і вантажних автомобілів із морського рибного порту в окупованому кримському місті Керч, там утворилися затори.
Джерело: "Крим.Реалії"
Деталі: Повідомляється, що пором "Лаврентій" слідує за маршрутом Керченський морський рибний порт – порт "Кавказ".
Через те, що потік автомобілів спрямований через центральну частину Керчі, автомобільний рух у місті значно ускладнений, на дорогах – затори.
Цьому передувало: 9 жовтня ставленик Кремля в Криму Сергій Аксьонов оголосив, що проїзд Керченським мостом дозволено лише для легкових автомобілів. Фури й автобуси можуть покинути півострів на поромі. Залізниця на мосту "працює в штатному режимі", запевняв Аксьонов.
Передісторія:
- Уранці 8 жовтня на "Кримському мосту" (Керченському) стався вибух вантажівки й пожежа поїзда з паливом.
- За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, який призвів до обвалення двох прольотів його автомобільної частини і сильної пожежі на залізничній. Окупанти повідомляли про загибель трьох осіб.
- Офіційно ніхто не взяв на себе відповідальності за удар, але джерела УП заявили, що за підривом Кримського мосту стоїть Служба безпеки України, і видання "The New York Times" писало про те саме з посиланням на високопосадовця.
- Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту "терактом" і звинуватив у ньому українські спецслужби.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі – це "занадто цинічно навіть для Росії". Він називав вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовиками.
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