Автобуси й вантажівки з окупованого Криму в Росію перевозять поромом – ЗМІ

Російський пором "Лаврентій" почав здійснювати перевезення автобусів і вантажних автомобілів із морського рибного порту в окупованому кримському місті Керч, там утворилися затори.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: Повідомляється, що пором "Лаврентій" слідує за маршрутом Керченський морський рибний порт – порт "Кавказ".

Через те, що потік автомобілів спрямований через центральну частину Керчі, автомобільний рух у місті значно ускладнений, на дорогах – затори.

Цьому передувало: 9 жовтня ставленик Кремля в Криму Сергій Аксьонов оголосив, що проїзд Керченським мостом дозволено лише для легкових автомобілів. Фури й автобуси можуть покинути півострів на поромі. Залізниця на мосту "працює в штатному режимі", запевняв Аксьонов.

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