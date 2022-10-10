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Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 22:59
Фото Крым.Реалии

Российский паром "Лаврентий" начал осуществлять перевозку автобусов и грузовых автомобилей из морского рыбного порта в оккупированном крымском городе Керчь, там образовались пробки. 

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Сообщается, что паром "Лаврентий" следует по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт "Кавказ".

Из-за того, что поток автомобилей направлен через центральную часть Керчи, автомобильное движение в городе значительно затруднено, на дорогах – пробки.

9 октября ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов объявил, что проезд по Керченскому мосту разрешен только для легковых автомобилей. Фуры и автобусы могут покинуть полуостров на пароме. Железная дорога на мосту "работает в штатном режиме", уверял Аксенов.

Предыстория

  • Утром 8 октября на "Крымском мосту" (Керченском) произошел взрыв грузовика и пожар поезда с топливом.
  • По версии российских следователей, на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к обрушению двух пролетов его автомобильной части и сильному пожару на железнодорожной. Оккупанты сообщали о гибели трех человек.
  • Официально никто не взял на себя ответственности за удар, но источники УП заявили, что за подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины, и издание "The New York Times" писало о том же со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
  • Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв на Керченском мосту "терактом" и обвинил в нем украинские спецслужбы.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обвинение Украины в терроризме – это "слишком цинично даже для России". Он называл взрыв на Крымском мосту проявлением конфликта между российскими силовиками.

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Темы: КрымКерченский мостоккупацияРосcия
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