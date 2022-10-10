Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

Российский паром "Лаврентий" начал осуществлять перевозку автобусов и грузовых автомобилей из морского рыбного порта в оккупированном крымском городе Керчь, там образовались пробки.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Сообщается, что паром "Лаврентий" следует по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт "Кавказ".

Из-за того, что поток автомобилей направлен через центральную часть Керчи, автомобильное движение в городе значительно затруднено, на дорогах – пробки.

9 октября ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов объявил, что проезд по Керченскому мосту разрешен только для легковых автомобилей. Фуры и автобусы могут покинуть полуостров на пароме. Железная дорога на мосту "работает в штатном режиме", уверял Аксенов.

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