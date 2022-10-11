Вибух на Кримському мосту: з’явилося відео ушкоджень залізниці

Окупанти розповсюдили відео з ушкодженнями залізничного полотна на Кримському мосту після вибуху.

Джерело: російські пропагандисти, YouTube

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Деталі: На відео видно, як розплавились рейки, пошкоджені конструкції, залишки від вагонів після вибуху.

Наразі окупанти намагаються налагодити паромну переправу через Керченську протоку. За їхніми даними, вже переправлено більше 760 машин та 4 300 людей.

Як зі сторони окупованого Криму, так і зі сторони Росії переправлення чекають близько 1000 машин.

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