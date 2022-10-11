Вибух на Кримському мосту: з’явилося відео ушкоджень залізниці
Вівторок, 11 жовтня 2022, 12:24
Окупанти розповсюдили відео з ушкодженнями залізничного полотна на Кримському мосту після вибуху.
Джерело: російські пропагандисти, YouTube
Деталі: На відео видно, як розплавились рейки, пошкоджені конструкції, залишки від вагонів після вибуху.
Наразі окупанти намагаються налагодити паромну переправу через Керченську протоку. За їхніми даними, вже переправлено більше 760 машин та 4 300 людей.
Як зі сторони окупованого Криму, так і зі сторони Росії переправлення чекають близько 1000 машин.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
- Згодом російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.
- Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.
- Джерела УП повідомляли, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.