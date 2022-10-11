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Взрыв на Крымском мосту: появилось видео повреждений железной дороги

Станислав ПогориловВторник, 11 октября 2022, 12:24
ПОВРЕЖДЕННЫЙ КРЫМСКИЙ МОСТ. ФОТО ТАСС

Оккупанты распространили видео с повреждениями железнодорожного полотна на Крымском мосту после взрыва.

Источник: российские пропагандисты, YouTube

Детали: На видео видно, как расплавились рельсы, поврежденные конструкции, остатки от вагонов после взрыва.

Сейчас оккупанты пытаются наладить паромную переправу через Керченский пролив. По их данным, уже переправлено более 760 машин и 4 300 человек.

Как со стороны оккупированного Крыма, так и со стороны России переправки ждут около 1000 машин.

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Темы: войнаУкраинаРосcияКрым
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