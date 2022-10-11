Взрыв на Крымском мосту: появилось видео повреждений железной дороги
Вторник, 11 октября 2022, 12:24
Оккупанты распространили видео с повреждениями железнодорожного полотна на Крымском мосту после взрыва.
Источник: российские пропагандисты, YouTube
Детали: На видео видно, как расплавились рельсы, поврежденные конструкции, остатки от вагонов после взрыва.
Сейчас оккупанты пытаются наладить паромную переправу через Керченский пролив. По их данным, уже переправлено более 760 машин и 4 300 человек.
Как со стороны оккупированного Крыма, так и со стороны России переправки ждут около 1000 машин.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Позже российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
- Источники УП сообщили, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.