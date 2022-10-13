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Maxar показав нові фото пошкодженого Кримського мосту

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 02:51

Американська компанія Maxar опублікувала нові знімки пошкодженого Кримського мосту.

Джерело: Maxar у Twitter

Дослівно: "На сьогоднішніх знімках, зроблених у Криму, видно ремонтні роботи на залізничній гілці Кримського мосту, а також на пошкоджених ділянках ланки автодорожнього/автомобільного мосту.

Видно транспортні засоби, що рухаються мостом, а також пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку".

 
ФОТО: MAXAR
 
ФОТО: MAXAR
 
ФОТО: MAXAR

Що передувало: 

Нагадаємо:

  • Будівництво "Кримського моста" велося з 2015 рокуз порушеннями міжнародного права, оскільки Україна не давала такого дозволу.
  • У травні 2018 року в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину моста. Путін головував на відкритті мосту, проїхавшись за кермом вантажівки по мосту з Тамані до Керчі.

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Теми: війнаКерченський містРосія
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