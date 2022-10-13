Maxar показав нові фото пошкодженого Кримського мосту

Американська компанія Maxar опублікувала нові знімки пошкодженого Кримського мосту.

Джерело: Maxar у Twitter

Дослівно: "На сьогоднішніх знімках, зроблених у Криму, видно ремонтні роботи на залізничній гілці Кримського мосту, а також на пошкоджених ділянках ланки автодорожнього/автомобільного мосту.

Видно транспортні засоби, що рухаються мостом, а також пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку".

ФОТО: MAXAR

ФОТО: MAXAR

ФОТО: MAXAR

Що передувало:

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали". За даними ЗМІ, вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби.

Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський містдля легкових авто та автобусів.

Нагадаємо:

Будівництво "Кримського моста" велося з 2015 рокуз порушеннями міжнародного права, оскільки Україна не давала такого дозволу.

У травні 2018 року в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину моста. Путін головував на відкритті мосту, проїхавшись за кермом вантажівки по мосту з Тамані до Керчі.