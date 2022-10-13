Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Maxar показав нові фото пошкодженого Кримського мосту

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 02:51

Американська компанія Maxar опублікувала нові знімки пошкодженого Кримського мосту.

Джерело: Maxar у Twitter

Дослівно: "На сьогоднішніх знімках, зроблених у Криму, видно ремонтні роботи на залізничній гілці Кримського мосту, а також на пошкоджених ділянках ланки автодорожнього/автомобільного мосту.

Реклама:

Видно транспортні засоби, що рухаються мостом, а також пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку".

 
ФОТО: MAXAR
 
ФОТО: MAXAR
 
ФОТО: MAXAR

Що передувало: 

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Будівництво "Кримського моста" велося з 2015 рокуз порушеннями міжнародного права, оскільки Україна не давала такого дозволу.
  • У травні 2018 року в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину моста. Путін головував на відкритті мосту, проїхавшись за кермом вантажівки по мосту з Тамані до Керчі.

Теми: війнаКерченський містРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
війна
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням в Миколаєві потрібне укриття
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Останні новини
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
Усі новини...
Реклама: