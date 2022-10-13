Maxar показал новые фото поврежденного Крымского моста
Четверг, 13 октября 2022, 02:51
Американская компания Maxar опубликовала новые снимки поврежденного Крымского моста.
Источник: Maxar в Twitter
Дословно: "На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста.
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Видны транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив".
Что предшествовало:
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движениячерез Крымский мост для легковых авто и автобусов.
Напомним:
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- Строительство "Крымского моста" велось с 2015 годас нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения.
- В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открылиавтомобильную часть моста. Путин председательствовал на открытии моста, проехавшись за рулем грузовика по мосту из Тамани в Керчь.