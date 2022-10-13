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В России признали, что 5 мобилизованных уже погибли в Украине

Ирина БалачукЧетверг, 13 октября 2022, 10:56
В России признали, что 5 мобилизованных уже погибли в Украине
Мобилизованные россияне во время концерта 7 октября в Екатеринбурге перед отправкой на войну. Фото из Telegram Минобороны РФ

Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли на войне в Украине.

Источник: региональное издание 74.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Челябинской области

Дословно пресс-служба губернатора: "Военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата".

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Детали: В пресс-службе добавили, что семьям погибших оккупантов окажут всю необходимую помощь.

В частности, им обещают выплатить по 1 млн рублей (15,5 тыс долларов).    

Издание отмечает, что первых мобилизованных проводили из Коркино в конце сентября.

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Что было ранее: 7 октября так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации" оккупантов в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регион начали прибывать первые мобилизованные в рамках объявленной Путиным частичной мобилизации.

Предыстория:

  • 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации россиян. Жители России стали массово бежать из страны. Сообщалось, что менее чем за две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек. 
  • В разведке Британии предположили, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.
  • 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.

Темы: РосcиявойнаУкраинамобилизация
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