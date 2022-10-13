В России признали, что 5 мобилизованных уже погибли в Украине
Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли на войне в Украине.
Источник: региональное издание 74.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Челябинской области
Дословно пресс-служба губернатора: "Военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата".
Детали: В пресс-службе добавили, что семьям погибших оккупантов окажут всю необходимую помощь.
В частности, им обещают выплатить по 1 млн рублей (15,5 тыс долларов).
Издание отмечает, что первых мобилизованных проводили из Коркино в конце сентября.
Что было ранее: 7 октября так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации" оккупантов в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регион начали прибывать первые мобилизованные в рамках объявленной Путиным частичной мобилизации.
Предыстория:
- 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации россиян. Жители России стали массово бежать из страны. Сообщалось, что менее чем за две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек.
- В разведке Британии предположили, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.
- 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.