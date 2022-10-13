В России признали, что 5 мобилизованных уже погибли в Украине

Мобилизованные россияне во время концерта 7 октября в Екатеринбурге перед отправкой на войну. Фото из Telegram Минобороны РФ

Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли на войне в Украине.

Источник: региональное издание 74.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Челябинской области

Дословно пресс-служба губернатора: "Военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата".

Детали: В пресс-службе добавили, что семьям погибших оккупантов окажут всю необходимую помощь.

В частности, им обещают выплатить по 1 млн рублей (15,5 тыс долларов).

Издание отмечает, что первых мобилизованных проводили из Коркино в конце сентября.

Что было ранее: 7 октября так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации" оккупантов в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регион начали прибывать первые мобилизованные в рамках объявленной Путиным частичной мобилизации.

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