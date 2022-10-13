Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що російських мобілізованих командування використовує як "гарматне м’ясо", однак це створює відчутний тиск на українських захисників.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз Росія закидає на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої військової підготовки, але їхньому командуванню це й не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доправлять нових.

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Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як "гарматного мʼяса" дає змогу створити додатковий тиск на наших оборонців. Це відчутний тиск.

І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують. Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги".

Деталі: Зеленський також зазначив, що Бахмутський напрямок залишається одним з найжорсткіших на фронті. Він відзначив бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйону 4-ї бригади Національної гвардії України "за вмілі та героїчні дії" при обороні на цьому напрямку.

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У зверненні президент також закликав дотримуватися правил безпеки і дослухатися до сигналу повітряної тривоги, особливо 14 жовтня, коли в Україні відзначається День захисників і захисниць.

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