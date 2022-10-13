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Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський

Катерина ТищенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 23:06
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що російських мобілізованих командування використовує як "гарматне м’ясо", однак це створює відчутний тиск на українських захисників.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз Росія закидає на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої військової підготовки, але їхньому командуванню це й не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доправлять нових.

Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як "гарматного мʼяса" дає змогу створити додатковий тиск на наших оборонців. Це відчутний тиск.

І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують. Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги".

Деталі: Зеленський також зазначив, що Бахмутський напрямок залишається одним з найжорсткіших на фронті. Він відзначив бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйону 4-ї бригади Національної гвардії України "за вмілі та героїчні дії" при обороні на цьому напрямку.

У зверненні президент також закликав дотримуватися правил безпеки і дослухатися до сигналу повітряної тривоги, особливо 14 жовтня, коли в Україні відзначається День захисників і захисниць.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію росіян. 
  • У вересні у Генштабі ЗСУ заявили, що російське командування направляє новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки безпосередньо на лінію дотику на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат.
  • 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні.
  • 13 жовтня губернатор і уряд Челябінської області підтвердили, що п'ятеро мобілізованих із Челябінської області загинули на війні в Україні. За даними ВВС, їх відправили на передову в Херсонській області без будь-якої підготовки.
  • Крім того, російська влада без підготовки відправила на війну в Україну начальника відділу мерії Москви з "нульовим бойовим досвідом", за інформацією ЗМІ, він уже загинув.

Теми: ЗеленськийРосіямобілізаціявійна
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