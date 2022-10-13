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Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський

Катерина ТищенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 23:06
Мобілізовані росіяни як гарматне м’ясо створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що російських мобілізованих командування використовує як "гарматне м’ясо", однак це створює відчутний тиск на українських захисників.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз Росія закидає на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої військової підготовки, але їхньому командуванню це й не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доправлять нових.

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Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як "гарматного мʼяса" дає змогу створити додатковий тиск на наших оборонців. Це відчутний тиск.

І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують. Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги".

Деталі: Зеленський також зазначив, що Бахмутський напрямок залишається одним з найжорсткіших на фронті. Він відзначив бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйону 4-ї бригади Національної гвардії України "за вмілі та героїчні дії" при обороні на цьому напрямку.

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У зверненні президент також закликав дотримуватися правил безпеки і дослухатися до сигналу повітряної тривоги, особливо 14 жовтня, коли в Україні відзначається День захисників і захисниць.

Передісторія:

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію росіян. 
  • У вересні у Генштабі ЗСУ заявили, що російське командування направляє новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки безпосередньо на лінію дотику на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат.
  • 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні.
  • 13 жовтня губернатор і уряд Челябінської області підтвердили, що п'ятеро мобілізованих із Челябінської області загинули на війні в Україні. За даними ВВС, їх відправили на передову в Херсонській області без будь-якої підготовки.
  • Крім того, російська влада без підготовки відправила на війну в Україну начальника відділу мерії Москви з "нульовим бойовим досвідом", за інформацією ЗМІ, він уже загинув.

Теми: ЗеленськийРосіямобілізаціявійна
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