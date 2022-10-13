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Мобилизованные россияне как "пушечное мясо" создают ощутимое давление на защитников – Зеленский

Катерина ТищенкоЧетверг, 13 октября 2022, 23:06
Мобилизованные россияне как пушечное мясо создают ощутимое давление на защитников – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что российских мобилизованных командование использует как "пушечное мясо", однако это создает ощутимое давление на украинских защитников.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. Они не имеют существенной военной подготовки, но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых.

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Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как "пушечного мяса" позволяет создать дополнительное давление на наших защитников. Это ощутимое давление.

И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают. Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи".

Детали: Зеленский также отметил, что Бахмутское направление остается одним из самых жестких на фронте. Он отметил бойцов 5-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск, 1-го отдельного батальона морской пехоты и батальона 4-й бригады Национальной гвардии Украины "за умелые и героические действия" при обороне на этом направлении.

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В обращении президент также призвал соблюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги, особенно 14 октября, когда в Украине отмечается День защитников и защитниц.

Предыстория:

  • 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации россиян. 
  • В сентябре Генштабе ВСУ заявили, что российское командование направляет новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки непосредственно на линию соприкосновения на доукомплектование понесших потери подразделений.
  • 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.
  • 13 октября губернатор и правительство Челябинской области признали, что пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли на войне в Украине. По данным ВВС, их отправили на передовую в Херсонской области без какой-либо подготовки
  • Также российские власти без подготовки отправили на войну в Украину начальника отдела мэрии Москва с "нулевым боевым опытом", по информации СМИ, он уже погиб.

Темы: ЗеленскийРосcиямобилизациявойна
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