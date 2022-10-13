Мобилизованные россияне как "пушечное мясо" создают ощутимое давление на защитников – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что российских мобилизованных командование использует как "пушечное мясо", однако это создает ощутимое давление на украинских защитников.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. Они не имеют существенной военной подготовки, но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых.

Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как "пушечного мяса" позволяет создать дополнительное давление на наших защитников. Это ощутимое давление.

И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают. Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи".

Детали: Зеленский также отметил, что Бахмутское направление остается одним из самых жестких на фронте. Он отметил бойцов 5-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск, 1-го отдельного батальона морской пехоты и батальона 4-й бригады Национальной гвардии Украины "за умелые и героические действия" при обороне на этом направлении.

В обращении президент также призвал соблюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги, особенно 14 октября, когда в Украине отмечается День защитников и защитниц.

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