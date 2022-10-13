Мобилизованные россияне как "пушечное мясо" создают ощутимое давление на защитников – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что российских мобилизованных командование использует как "пушечное мясо", однако это создает ощутимое давление на украинских защитников.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. Они не имеют существенной военной подготовки, но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых.

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Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как "пушечного мяса" позволяет создать дополнительное давление на наших защитников. Это ощутимое давление.

И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают. Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи".

Детали: Зеленский также отметил, что Бахмутское направление остается одним из самых жестких на фронте. Он отметил бойцов 5-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск, 1-го отдельного батальона морской пехоты и батальона 4-й бригады Национальной гвардии Украины "за умелые и героические действия" при обороне на этом направлении.

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В обращении президент также призвал соблюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги, особенно 14 октября, когда в Украине отмечается День защитников и защитниц.

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