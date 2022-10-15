Експерти пояснили, чому Путін оголосив про закінчення "часткової мобілізації"

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що оголошення про закінчення "часткової мобілізації" в Росії було зроблене для того, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову і створити умови кращої підготовки для осінніх призовників.

Джерело: ISW

Деталі: Російський президент Владімір Путін оголосив, що "часткова мобілізація" закінчиться "приблизно через два тижні" – у той час, коли має розпочатися відтермінований осінній призов.

Реклама:

14 жовтня Путін заявив журналістам, що "нічого додаткового не планується" і що "часткова мобілізація майже завершена".

Путін оголосив, що з 220 000 осіб, які були мобілізовані після його наказу від 21 вересня, 35 000 вже перебувають у російських військових частинах, а 16 000 уже перебувають у частинах, які "виконують бойові завдання".

Президент РФ також окреслив підготовку, яку нібито проходять ці мобілізовані сили. : 5-10 днів "первинної підготовки", 5-15 днів навчання з бойовими частинами, "потім наступний етап – вже безпосередньо у військах, які беруть участь у бойових діях".

ВІДЕО ДНЯ

За даними інституту, навіть 10 днів навчання, яке можуть отримати мобілізовані, швидше за все, не складаються з фактичної бойової підготовки.

Багато майбутніх інструкторів і офіцерів, ймовірно, були поранені або вбиті в Україні ще до початку мобілізації. Російські навчальні полігони також, ймовірно, неукомплектовані.

ISW із посиланням на заяву речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі повідомляє, що, незважаючи на суперечливі заяви про посилення підготовчого режиму в Білорусі, немає ознак того, що білоруські війська готуються ввести Україну.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Президент Росії Владімір Путін оголосив, що його "часткова" мобілізація завершиться "приблизно через два тижні" – ймовірно, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього циклу призову, який розпочнеться 1 листопада.

Путін може планувати, аби мобілізовані "закривали прогалини" на передовій Росії достатньо довго, щоб осінні призовники пройшли певну підготовку та сформували додаткові підрозділи для покращення бойової потужності РФ у 2023 році .

. Українські та західні офіційні особи продовжують повторювати, що не помітили жодних ознак підготовки білоруського вторгнення в Україну, незважаючи на тривожні повідомлення в білоруському інформаційному просторі про те, що президент Олександр Лукашенко запровадив режим "контртерористичної операції".

Путін 14 жовтня заявив, що наразі немає додаткової потреби в подальших масованих ударах по Україні.

Російська влада продовжує брати участь у схемах соціального програмування "русифікації", спрямованих на українських дітей.

Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська ведуть контрнаступальні дії на північному сході Харківської області на схід від Куп'янська.

Війська РФ вели обмежені наземні атаки на захід від Кремінної з метою повернення втрачених позицій.

З метою відновлення втрачених позицій російські війська здійснили обмежені наземні удари на північному заході Херсонської області.

Російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута і Донецька.

Російська влада висловила занепокоєння з приводу українських ударів по тилу Росії на півдні Донецької області.

Російська окупаційна влада продовжує консолідувати контроль над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) шляхом посилення заходів безпеки на тлі переговорів щодо створення на станції зони ядерної безпеки та захисту.

Російські чиновники продовжували називати переміщення населення з Херсонської області рекреаційними "гуманітарними поїздками", а не евакуацією.

Передісторія: