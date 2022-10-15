Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Експерти пояснили, чому Путін оголосив про закінчення "часткової мобілізації"

Ольга Глущенко Субота, 15 жовтня 2022, 06:17
Експерти пояснили, чому Путін оголосив про закінчення часткової мобілізації
Володимир Путін. Фото: Getty Image

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що оголошення про закінчення "часткової мобілізації" в Росії було зроблене для того, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову і створити умови кращої підготовки для осінніх призовників.

Джерело: ISW

Деталі: Російський президент Владімір Путін оголосив, що "часткова мобілізація" закінчиться "приблизно через два тижні" – у той час, коли має розпочатися відтермінований осінній призов.

Реклама:

14 жовтня Путін заявив журналістам, що "нічого додаткового не планується" і що "часткова мобілізація майже завершена".

Путін оголосив, що з 220 000 осіб, які були мобілізовані після його наказу від 21 вересня, 35 000 вже перебувають у російських військових частинах, а 16 000 уже перебувають у частинах, які "виконують бойові завдання".

Президент РФ також окреслив підготовку, яку нібито проходять ці мобілізовані сили. : 5-10 днів "первинної підготовки", 5-15 днів навчання з бойовими частинами, "потім наступний етап – вже безпосередньо у військах, які беруть участь у бойових діях".

ВІДЕО ДНЯ

За даними інституту, навіть 10 днів навчання, яке можуть отримати мобілізовані, швидше за все, не складаються з фактичної бойової підготовки.

Багато майбутніх інструкторів і офіцерів, ймовірно, були поранені або вбиті в Україні ще до початку мобілізації. Російські навчальні полігони також, ймовірно, неукомплектовані.

ISW із посиланням на заяву речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі повідомляє, що, незважаючи на суперечливі заяви про посилення підготовчого режиму в Білорусі, немає ознак того, що білоруські війська готуються ввести Україну.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Президент Росії Владімір Путін оголосив, що його "часткова" мобілізація завершиться "приблизно через два тижні" – ймовірно, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього циклу призову, який розпочнеться 1 листопада.
  • Путін може планувати, аби мобілізовані "закривали прогалини" на передовій Росії достатньо довго, щоб осінні призовники пройшли певну підготовку та сформували додаткові підрозділи для покращення бойової потужності РФ у 2023 році.
  • Українські та західні офіційні особи продовжують повторювати, що не помітили жодних ознак підготовки білоруського вторгнення в Україну, незважаючи на тривожні повідомлення в білоруському інформаційному просторі про те, що президент Олександр Лукашенко запровадив режим "контртерористичної операції".
  • Путін 14 жовтня заявив, що наразі немає додаткової потреби в подальших масованих ударах по Україні.
  • Російська влада продовжує брати участь у схемах соціального програмування "русифікації", спрямованих на українських дітей.
  • Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська ведуть контрнаступальні дії на північному сході Харківської області на схід від Куп'янська.
  • Війська РФ вели обмежені наземні атаки на захід від Кремінної з метою повернення втрачених позицій.
  • З метою відновлення втрачених позицій російські війська здійснили обмежені наземні удари на північному заході Херсонської області.
  • Російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута і Донецька.
  • Російська влада висловила занепокоєння з приводу українських ударів по тилу Росії на півдні Донецької області.
  • Російська окупаційна влада продовжує консолідувати контроль над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) шляхом посилення заходів безпеки на тлі переговорів щодо створення на станції зони ядерної безпеки та захисту.
  • Російські чиновники продовжували називати переміщення населення з Херсонської області рекреаційними "гуманітарними поїздками", а не евакуацією.

Передісторія:

Теми: Путінвійнапризовмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
ЗСУ влучили в базу окупантів у Мелітополі – мер
Окупанти втратили ще 400 вояк та 11 БПЛА
Повітряники за 30 хвилин знищили вертоліт і шість "Шахедів" росіян
Удар РФ по Київщині: пошкоджено енергооб'єкт, можливі аварійні відключення
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: