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Эксперты объяснили, почему Путин объявил об окончании "частичной мобилизации"

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 октября 2022, 06:17
Фото: Getty Image

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что объявление об окончании "частичной мобилизации" в России было сделано для того, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва и создать условия лучшей подготовки для осенних призывников.

Источник: ISW

Детали: Российский президент Владимир Путин объявил, что "частичная" мобилизация закончится "примерно через две недели" - в то время, когда должен начаться отсроченный осенний призыв.

14 октября Путин заявил журналистам, что "ничего дополнительного не планируется" и что "частичная мобилизация почти завершена".

Путин объявил, что из 220 000 человек, которые были мобилизованы после его приказа от 21 сентября, 35 000 уже находятся в российских воинских частях, а 16 000 уже находятся в частях, которые "выполняют боевые задачи".

Президент РФ также очертил подготовку, которую якобы проходят эти мобилизованные силы: 5-10 дней "первичной подготовки", 5-15 дней обучения с боевыми частями, "затем следующий этап - уже непосредственно в войсках, участвующих в боевых действиях".

По данным института, даже 10 дней обучения, которое могут получить мобилизованные, скорее всего, не состоят из фактической боевой подготовки.

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Многие будущие инструкторы и офицеры, вероятно, были ранены или убиты в Украине еще до начала мобилизации. Российские учебные полигоны также, вероятно, неукомплектованы.

ISW со ссылкой на заявление спикера Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби сообщает, что, несмотря на противоречивые заявления об усилении подготовительного режима в Беларуси, нет признаков того, что белорусские войска готовятся ввести Украину.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Президент России Владимир Путин объявил, что его "частичная" мобилизация завершится "примерно через две недели" - вероятно, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего цикла призыва, который начнется 1 ноября.
  • Путин может планировать, чтобы мобилизованные "закрывали пробелы" на передовой России достаточно долго, чтобы осенние призывники прошли определенную подготовку и сформировали дополнительные подразделения для улучшения боевой мощи РФ в 2023 году.
  • Украинские и западные официальные лица продолжают повторять, что не заметили никаких признаков подготовки белорусского вторжения в Украину, несмотря на тревожные сообщения в белорусском информационном пространстве о том, что президент Александр Лукашенко ввел режим "контртеррористической операции".
  • Путин 14 октября заявил, что пока нет дополнительной необходимости в дальнейших массированных ударах по Украине.
  • Российские власти продолжают участвовать в схемах социального программирования "русификации", направленных на украинских детей.
  • Российские источники продолжали утверждать, что украинские войска ведут контрнаступательные действия на северо-востоке Харьковской области к востоку от Купянска.
  • Войска РФ вели ограниченные наземные атаки к западу от Кременной с целью возвращения утраченных позиций.
  • С целью восстановления утраченных позиций российские войска осуществили ограниченные наземные удары на северо-западе Херсонской области.
  • Российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута и Донецка.
  • Российские власти выразили обеспокоенность по поводу украинских ударов по тылу России на юге Донецкой области.
  • Российские оккупационные власти продолжают консолидировать контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) путем усиления мер безопасности на фоне переговоров о создании на станции зоны ядерной безопасности и защиты.
  • Российские чиновники продолжали называть перемещение населения из Херсонской области рекреационными "гуманитарными поездками", а не эвакуацией.

Предыстория:

  • 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации россиян. Жители России стали массово бежать из страны. Сообщалось, что менее чем за две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек. 
  • В разведке Британии предположили, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.
  • 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.

Темы: Путинвойнапризывмобилизация
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