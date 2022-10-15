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У російському Примор'ї знайшли мертвим воєнкома

Валентина РоманенкоСубота, 15 жовтня 2022, 12:33
фото місцевих змі рф

У російському Примор'ї знайшли мертвим воєнкома міста Партизанська Романа Малика. За повідомленнями місцевих ЗМІ, він покінчив життя самогубством.

Джерело: "Октагон.Восток"

Деталі: Місцеве видання, посилаючись на джерело, близьке до правоохоронних органів, пише, що ввечері 14 жовтня тіло військкома виявили висячим на паркані з ознаками самогубства.

Зазначається при цьому, що місцеві жителі сумніваються в тому, що воєнком міг накласти на себе руки.

Голова Партизанська висловив співчуття рідним і близьким загиблого. Офіційної інформації від правоохоронних органів про причини смерті військкома поки немає.

Міська адміністрація у своєму повідомленні зазначила, що у воєнкома "зупинилося серце".

Нагадаємо: Росгвардія посилила охорону військкоматів "у зв'язку з почастішанням випадків нападу" на них.

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Теми: Росіявійнамобілізація
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