У російському Примор'ї знайшли мертвим воєнкома
У російському Примор'ї знайшли мертвим воєнкома міста Партизанська Романа Малика. За повідомленнями місцевих ЗМІ, він покінчив життя самогубством.
Джерело: "Октагон.Восток"
Деталі: Місцеве видання, посилаючись на джерело, близьке до правоохоронних органів, пише, що ввечері 14 жовтня тіло військкома виявили висячим на паркані з ознаками самогубства.
Зазначається при цьому, що місцеві жителі сумніваються в тому, що воєнком міг накласти на себе руки.
Голова Партизанська висловив співчуття рідним і близьким загиблого. Офіційної інформації від правоохоронних органів про причини смерті військкома поки немає.
Міська адміністрація у своєму повідомленні зазначила, що у воєнкома "зупинилося серце".
Нагадаємо: Росгвардія посилила охорону військкоматів "у зв'язку з почастішанням випадків нападу" на них.
Передісторія:
- 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
- Російські журналісти дізналися, що в рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб, а не 300 тисяч.
- 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт в Україні.
- За даними "Медузи", Володимир Путін хоче домовитися з Україною про режим "припинення вогню", але лише для того, щоб підготуватися до нового наступу у лютому-березні 2023 року.
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