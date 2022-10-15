В российском Приморье найден мертвым военком
В российском Приморье найден мертвым военком города Партизанска Роман Малык. По сообщениям местных СМИ, он покончил жизнь самоубийством.
Источник: "Октагон.Восток"
Детали: Местное издание, ссылаясь на источник, близкий к правоохранительным органам, пишет, что вечером 14 октября тело военкома обнаружили висящим на заборе с признаками самоубийства.
Отмечается при этом, что местные жители сомневаются в том, что военком мог покончить с собой.
Глава Партизанска выразил соболезнование родным и близким погибшего. Официальной информации от правоохранительных органов о причинах смерти военкома пока нет.
Городская администрация в своем сообщении отметила, что у военкома "остановилось сердце".
Напомним: Росгвардия усилила охрану военкоматов "в связи с участившимися случаями нападения" на них.
Предыстория:
- 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.
- Российские журналисты узнали, что в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, а не 300 тысяч.
- 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные попали на фронт в Украине.
- По данным "Медузы", Владимир Путин хочет договориться с Украиной о режиме "прекращения огня", но только для того, чтобы подготовиться к новому наступлению в феврале-марте 2023 года.
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