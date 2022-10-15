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В российском Приморье найден мертвым военком

Валентина РоманенкоСуббота, 15 октября 2022, 12:33
В российском Приморье найден мертвым военком
фото местных сми рф

В российском Приморье найден мертвым военком города Партизанска Роман Малык. По сообщениям местных СМИ, он покончил жизнь самоубийством.

Источник: "Октагон.Восток"

Детали: Местное издание, ссылаясь на источник, близкий к правоохранительным органам, пишет, что вечером 14 октября тело военкома обнаружили висящим на заборе с признаками самоубийства.

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Отмечается при этом, что местные жители сомневаются в том, что военком мог покончить с собой.

Глава Партизанска выразил соболезнование родным и близким погибшего. Официальной информации от правоохранительных органов о причинах смерти военкома пока нет.

Городская администрация в своем сообщении отметила, что у военкома "остановилось сердце".

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Напомним: Росгвардия усилила охрану военкоматов "в связи с участившимися случаями нападения" на них.

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Темы: Росcиявойнамобилизация
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