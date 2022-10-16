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Данілов: Війна для РФ перейшла у стратегічний цугцванг, кожен хід наближає фінал

Валентина РоманенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 15:10
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу — кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу.

Джерело: Данілов у Facebook

Деталі: Секретар РНБО наводить на підтримку цієї тези 5 аргументів.

За його даними, путінська мобілізація перетворилась на втечу понад 500 000 росіян і стала потужним фактором політичної дестабілізації в РФ.

По-друге, спроба анексії українських територій викликала безпрецедентну в історії ООН консолідацію світу навколо підтримки України і засудження Росії (один з останніх фактів - голосування Генасамблеї ООН, 12.10.2022).

Далі - путінський ядерний шантаж означає повне перезавантаження і модернізацію структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність і здатність до жорсткої та негайної відповіді  (навчання з ядерного стримування "Стійкий полудень" — Steadfast Noon, 17.10.2022 р.).

Він же створює для Росії загрозу втрати впливових партнерів — Індії та Китаю.

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Ракетні удари загарбників по столиці, містах України та критичній інфраструктурі спричинили прискорення прийняття союзниками рішення щодо передачі ЗСУ сучасних систем ПВО, створення  потужної системи повітряного захисту (Рамштайн-6, 12.10.2022 р.).

Пряма мова: "І найголовніше - агресивна війна, розв'язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду".

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Теми: війнаРосіяДанілов
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