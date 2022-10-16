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Данилов: Война для РФ перешла в стратегический цугцванг, каждый ход приближает финал

Валентина РоманенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 15:10
Данилов: Война для РФ перешла в стратегический цугцванг, каждый ход приближает финал
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что война для России вышла на стадию стратегического цугцванга - каждый ход ухудшает ситуацию и приближает к финалу.

Источник: Данилов в Facebook

Детали: Секретарь СНБО приводит в поддержку этого тезиса 5 аргументов.

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По его данным, путинская мобилизация превратилась в бегство более 500 000 россиян и стала мощным фактором политической дестабилизации в РФ.

Во-вторых, попытка аннексии украинских территорий вызвала беспрецедентную в истории ООН консолидацию мира вокруг поддержки Украины и осуждения России (один из последних фактов - голосование Генассамблеи ООН, 12.10.2022).

Далее - путинский ядерный шантаж означает полную перезагрузку и модернизацию структур НАТО, увеличение бюджета, перевооружение, готовность и способность к жесткому и немедленному ответу (учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" - Steadfast Noon, 17.10.2022 г.).

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Он же создает для России угрозу потери влиятельных партнеров - Индии и Китая.

Ракетные удары захватчиков по столице, городам Украины и критической инфраструктуре вызвали ускорение принятия союзниками решения о передаче ВСУ современных систем ПВО, создание мощной системы воздушной защиты (Рамштайн-6, 12.10.2022 г.).

Прямая речь: "И самое главное - агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой постоянно растут, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада".

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Темы: войнаРосcияДанилов
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