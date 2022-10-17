Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові перебої зі світлом, припинило роботу метро 

Олена РощінаПонеділок, 17 жовтня 2022, 10:43

У Харкові вранці 17 жовтня призупинили роботу метро та наземний електротранспорт, у різних районах Харкова та Харківської області виникли перебої зі світлом.

Джерело: "Суспільне", харківський метрополітен

Деталі: Близько 10:00 у пресслужбі метрополітену повідомили, що "з технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену".

Реклама:

Також наземний електричний транспорт у Харкові тимчасово зупинився через падіння напруги у мережі, підтвердив заступник Харківського міського голови Євгеній Водовозов "Суспільному".

За даними кореспондентів "Суспільне". у різних районах Харкова та області виникли перебої зі світлом. Харків'яни повідомляють про зниження напруги або відсутність електропостачання.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 12 вересня росіяни завдали ракетного удару по Харкову, після якого зникало електроживлення й призупиняло роботу метро.
  • Із 10 жовтня Росія масовано атакує енергетичну систему України, зокрема об'єкти генерації та розподілення електроенергії у різних регіонах. Тиждень тому в Харкові та області через це також зникало світло.
  • Вранці 17 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе Київ, а також вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Теми: ХарківХарківська областьелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Харків
У Харкові провели марш ХарківПрайд без скупчення людей
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: