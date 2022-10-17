У Харкові перебої зі світлом, припинило роботу метро 

У Харкові вранці 17 жовтня призупинили роботу метро та наземний електротранспорт, у різних районах Харкова та Харківської області виникли перебої зі світлом.

Джерело: "Суспільне", харківський метрополітен

Деталі: Близько 10:00 у пресслужбі метрополітену повідомили, що "з технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену".

Також наземний електричний транспорт у Харкові тимчасово зупинився через падіння напруги у мережі, підтвердив заступник Харківського міського голови Євгеній Водовозов "Суспільному".

За даними кореспондентів "Суспільне". у різних районах Харкова та області виникли перебої зі світлом. Харків'яни повідомляють про зниження напруги або відсутність електропостачання.

Передісторія:

12 вересня росіяни завдали ракетного удару по Харкову, після якого зникало електроживлення й призупиняло роботу метро.

Із 10 жовтня Росія масовано атакує енергетичну систему України, зокрема об'єкти генерації та розподілення електроенергії у різних регіонах. Тиждень тому в Харкові та області через це також зникало світло.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе Київ, а також вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях.