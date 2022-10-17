Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові перебої зі світлом, припинило роботу метро 

Олена РощінаПонеділок, 17 жовтня 2022, 10:43

У Харкові вранці 17 жовтня призупинили роботу метро та наземний електротранспорт, у різних районах Харкова та Харківської області виникли перебої зі світлом.

Джерело: "Суспільне", харківський метрополітен

Деталі: Близько 10:00 у пресслужбі метрополітену повідомили, що "з технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену".

Також наземний електричний транспорт у Харкові тимчасово зупинився через падіння напруги у мережі, підтвердив заступник Харківського міського голови Євгеній Водовозов "Суспільному".

За даними кореспондентів "Суспільне". у різних районах Харкова та області виникли перебої зі світлом. Харків'яни повідомляють про зниження напруги або відсутність електропостачання.

Передісторія:

  • 12 вересня росіяни завдали ракетного удару по Харкову, після якого зникало електроживлення й призупиняло роботу метро.
  • Із 10 жовтня Росія масовано атакує енергетичну систему України, зокрема об'єкти генерації та розподілення електроенергії у різних регіонах. Тиждень тому в Харкові та області через це також зникало світло.
  • Вранці 17 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе Київ, а також вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: ХарківХарківська областьелектроенергія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

інфографікаПовітряні сили ввечері збили вісім "Шахедів"

оновлено, відеоРосійський Су-34 впав на багатоповерхівку під час зльоту на Кубані, є загиблі

обновлено, фотоЗ російського полону визволили 108 жінок – ОП

Маск знайшов дивне виправдання окупації Криму Росією

"Повернись живим" і ГУР готують "Бавовну в Москві"

оновлено від 12:58Через ранкову атаку дронами в Києві загинули чотири людини, серед них – вагітна

Усі новини...
Харків
Російські війська атакують Харків ракетами
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Харківщини, є знеструмлення
У Харкові та області на 40-50% відновили електропостачання
Останні новини
01:15
Резніков: Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
00:32
фотоПід посольством Ірану вимагали припинити продавати Росії дрони-камікадзе
23:53
Пентагон обговорює, чи платити Маску за інтернет Starlink в Україні – ЗМІ
23:50
"Ваня, ховайся блін". Як Київ пережив першу атаку іранськими дронами - відео
23:42
Європарламент голосуватиме за визнання Росії державою-спонсором тероризму
23:39
Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
23:21
Карім Бензема отримав "Золотий м'яч-2022"
22:59
Знищив урожай, щоб не продавати в Крим: історія аграрія з Херсонщини
22:57
інфографікаПовітряні сили ввечері збили вісім "Шахедів"
22:43
відеоЗеленський – Путіну: Запиши собі "досягнення" – убив ще одну вагітну
Усі новини...