В Харькове перебои со светом, прекратило работу метро

В Харькове утром 17 октября приостановили работу метро и наземный электротранспорт, в разных районах Харькова и Харьковской области возникли перебои со светом.

Источник: "Суспільне", харьковский метрополитен

Детали: Около 10:00 в пресс-службе метрополитена сообщили, что "по техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена".

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Также наземный электрический транспорт в Харькове временно остановился из-за падения напряжения в сети, подтвердил заместитель Харьковского городского главы Евгений Водовозов журналистам "Суспільне".

По данным корреспондентов "Суспільне". в разных районах Харькова и области возникли перебои со светом. Харьковчане сообщают о снижении напряжения или отсутствии электроснабжения.

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