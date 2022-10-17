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В Харькове перебои со светом, прекратило работу метро

Елена РощинаПонедельник, 17 октября 2022, 10:43

В Харькове утром 17 октября приостановили работу метро и наземный электротранспорт, в разных районах Харькова и Харьковской области возникли перебои со светом.

Источник: "Суспільне", харьковский метрополитен

Детали: Около 10:00 в пресс-службе метрополитена сообщили, что "по техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена".

Также наземный электрический транспорт в Харькове временно остановился из-за падения напряжения в сети, подтвердил заместитель Харьковского городского главы Евгений Водовозов журналистам "Суспільне".

По данным корреспондентов "Суспільне". в разных районах Харькова и области возникли перебои со светом. Харьковчане сообщают о снижении напряжения или отсутствии электроснабжения.

Предыстория:

  • 12 сентября россияне нанесли ракетный удар по Харькову, после которого исчезало электропитание и приостанавливало работу метро.
  • С 10 октября Россия массированно атакует энергетическую систему Украины, в частности, объекты генерации и распределения электроэнергии в разных регионах. Неделю назад в Харькове и области из-за этого также пропадал свет.
  • Утром 17 октября россияне атаковали дронами-камикадзе Киев, а также ударили ракетами по критической инфраструктуре в Сумской, Днепропетровской и Одесской областях.

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Темы: ХарьковХарьковская областьэлектроэнергия
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