На Херсонщині окупанти обороняються, на Миколаївщині ЗСУ збили 5 дронів – ОВА

У Херсонській області тривають активні бойові дії, Миколаївська область вночі була атакована дронами-камікадзе, а Миколаїв зазнав ракетного обстрілу.

Джерело: оперативна інформацію ОВА з регіонів станом на 09:00

Деталі: Крім того, вночі армія РФ завдала удару по Запоріжжю, а вранці – по Дніпру й Харкову, Житомиру та Києву.

Херсонщина: тривають активні бойові дії, окупаційні війська здійснюють оборону раніше зайнятих рубежів та позицій, продовжують обстрілювати мирні населені пункти області.

Під ворожим вогнем опинився Бериславський район – є поранені серед місцевих та зруйнована цивільна інфраструктура.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у Херсоні окупанти залучають підрозділи Росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Водночас проводяться заходи щодо депортації колаборантів та членів їх сімей на територію тимчасово окупованої території Республіки Крим.

Миколаївщина: вночі ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". Чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще один — воїнами Сил територіальної оборони.

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Вночі також Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерховий житловой будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено.

Також у Центральному районі міста пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, сквер та поруч розташовані торгові павільйони.

Цієї ночі внаслідок ворожого удару по території Ольшанської громади пошкоджено критичну інфраструктуру. Постраждалих немає.

За інформацією ОК "Південь", вночі з важкої артилерії було обстріляно Куцурубську громаду вздовж узбережжя. Без жертв.

17 жовтня протягом дня обстрілів зазнали села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

У понеділок також під обстріл потрапив населений пункт Широківської громади, зафіксовано влучання по сільгосппідприємству. Також ввечері та вночі обстрілів зазнав ще один населений пункт громади, внаслідок якого пошкоджень зазнали чотири житлові будинки, будинок культури та дитячий майданчик. Постраждалих немає.

Запорізька область: цієї ночі ворог атакував Запоріжжя з використанням БПЛА Shahed. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.

Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя.

В обох випадках постраждалих немає. Дані щодо наслідків з’ясовуються.

Дніпропетровщина: вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили з "Градів" та важкої артилерії по Мирівській та Покровській громадах. Люди не постраждали. Пошкоджене агропідприємство, лінії електропередач та вишка зв’язку. У селі Вищетарасівка немає зв’язку та частково немає світла. Аварійні бригади почнуть відновлення як тільки мине загроза обстрілів.

Опівночі над Нікопольським районом наша ППО знищила ворожий дрон-камікадзе.

У Дніпрі росіяни ударили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури. Окремі мікрорайони Дніпра, Синельникового та Васильківки залишилися без електрики. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу". Перебої з водою на лівому березі міста Дніпра. Служби стануть до роботи щойно мине небезпека повторних ударів.

Сумщина: за минулу добу – майже 300 приходів з території рф за день. Ворог обстрілював Краснопільську, Шалигінську, Великописарівську, Середино-Будську громади. В результаті одного з артилерійських обстрілів міста Середино-Буда поранена жінка.

Також пошкоджено 6 приватних будинків.

Харківщина: у вівторок зранку росіяни завдали близько 7 ударів по Харкову. Дані щодо наслідків уточнюються, служби виїхали на обстеження, потерпілих на цю хвилину немає.

Протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

В Куп'янському районі внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа в торговельному приміщенні.

Протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка. Також у понеділок в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися 2 людей, що отримали поранення раніше.

Триває розмінування. Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 1428 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина: вздовж лінії зіткнення авіація Сил оборони України завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ППО збили 3 крилаті ракети.

Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові об'єкти противника.

Відбито 6 ворожих атак. російські війська завдали 22 артилерійські та мінометні обстріли, 1 авіа- та 2 ракетних удари по українських позиціях.

Ворог спрямовує вогневий тиск на нещодавно звільнені населені пункти. На Куп’янському напрямку від вогню росіян постраждала Стельмахівка.

На Лиманському обстрілів окупанта зазнали жителі Білогорівки, Греківки, Надії, Новоєгорівки.

Всі розташовані на лінії зіткнення населені пункти зазнали пошкоджень на Бахмутському напрямку.

Донеччина: вночі ворог вів активні наступальні дії в районі селищ Первомайське та Невельське Очеретинської громади. Вночі — періодичні обстріли позицій по лінії фронту.

З 06.00 знову почалися обстріли міст Красногрівка і Мар'їнка, с. Новомихайлівка.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

За добу на Донеччині: 6 загиблих, 8 поранених цивільних.

Житомирська ОВА повідомила про відносно спокійну ніч в області, але вранці по Житомиру було завдано ракетного удару.

Також було завдано удару по енергетичних об'єктах у Києві.