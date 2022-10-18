В Херсонской области оккупанты обороняются, в Николаевской ВСУ сбили 5 дронов – ОВА

В Херсонской области продолжаются активные боевые действия, Николаевская область ночью была атакована дронами-камикадзе, а Николаев подвергся ракетным обстрелам.

Источник: оперативная информация ОВА из регионов по состоянию на 09:00

Детали: Кроме того, ночью армия РФ нанесла удар по Запорожью, а утром – по Днепру и Харькову, Житомиру и Киеву.

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Херсонщина: продолжаются активные боевые действия, оккупационные войска осуществляют оборону ранее занятых рубежей и позиций, продолжают обстреливать мирные населенные пункты области.

Под вражеским огнем оказался Бериславский район – есть раненые среди местных и разрушена гражданская инфраструктура.

По информации Генерального штаба ВСУ, в Херсоне оккупанты привлекают подразделения Росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города. В то же время, проводятся мероприятия по депортации коллаборантов и членов их семей на территорию временно оккупированной территории Республики Крым.

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Николаевщина: ночью враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". Четыре дрона сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще один – воинами Сил территориальной обороны.

Ночью также Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу зенитно-ракетной системы С-300. В результате обстрела разрушен двухэтажный жилой дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.

Также в Центральном районе города повреждения получили многоэтажные жилые дома, сквер и рядом расположенные торговые павильоны.

Этой ночью в результате вражеского удара по территории Ольшанской общины повреждена критическая инфраструктура. Пострадавших нет.

По информации ОК "Юг", ночью из тяжелой артиллерии была обстреляна Куцурубская община вдоль побережья. Без жертв.

17 октября в течение дня обстрелам подверглись села, которые находятся на линии разграничения Березнеговатской общины. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

В понедельник также под обстрел попал населенный пункт Широковской общины, зафиксировано попадание по сельхозпредприятию. Также вечером и ночью обстрелам подвергся еще один населенный пункт общины, в результате которого повреждения получили четыре жилых дома, дом культуры и детская площадка. Пострадавших нет.

Запорожская область: этой ночью враг атаковал Запорожье с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры.

Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.

В обоих случаях пострадавших нет. Данные о последствиях выясняются.

Днепропетровщина: ночью россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Мировской и Покровской общин. Люди не пострадали. Повреждены агропредприятие, линии электропередач и вышка связи. В селе Вышетарасовка нет связи и частично света. Аварийные бригады начнут восстановление, как только минует угроза обстрелов.

В полночь над Никопольским районом украинская ПВО уничтожила вражеский дрон-камикадзе.

В Днепре россияне ударили ракетами по объекту энергетической инфраструктуры. Отдельные микрорайоны Днепра, Синельниково и Васильковки остались без электричества. Обесточена одна из насосных станций "Днепроводоканала". Перебои с водой на левом берегу Днепра. Службы приступят к работе как только минует опасность повторных ударов.

Сумская область: за прошедшие сутки – почти 300 "приходов" с территории России в день. Враг обстреливал Краснопольскую, Шалыгинскую, Великописаревскую, Середино-Будскую общины. В результате одного из артиллерийских обстрелов города Середино-Буда была ранена женщина.

Также повреждены 6 частных домов.

Харьковщина: во вторник утром россияне нанесли около 7 ударов по Харькову. Данные о последствиях уточняются, службы выехали на обследование, пострадавших на данный момент нет.

За прошедшие сутки российские оккупанты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

В Купянском районе в результате вражеских обстрелов произошел пожар в торговом помещении.

В течение суток в Купянском районе с ранениями госпитализирован мужчина. Также в понедельник в Купянском и Чугуевском районах к медикам обратились 2 человека, получившие ранения ранее.

Продолжается разминирование. Пиротехнические подразделения ГСЧС за сутки обезвредили 1428 взрывоопасных предметов.

Луганщина: вдоль линии столкновения авиация Сил обороны Украины нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 3 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ПВО сбили 3 крылатых ракеты.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, один склад боеприпасов и другие военные объекты противника.

Отражены 6 вражеских атак. российские войска нанесли 22 артиллерийских и минометных обстрела, 1 авиа- и 2 ракетных удара по нашим позициям.

Враг направляет огневое давление на недавно освобожденные населенные пункты. На Купянском направлении от огня россиян пострадала Стельмаховка.

На Лиманском – обстрелам оккупанта подверглись жители Белогоровки, Грековки, Надежды, Новоегоровки.

Все расположенные на линии столкновения населенные пункты получили повреждения на Бахмутском направлении.

Донецкая область: ночью враг вел активные наступательные действия в районе поселков Первомайское и Невельское Очеретинской общины. Ночью периодические обстрелы позиций по линии фронта.

С 06:00 снова начались обстрелы городов Красногревка и Марьинка, с.Новомихайловка.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

За сутки в Донецкой области: 6 погибших, 8 раненых гражданских.

Житомирская ОВА сообщила об относительно спокойной ночи в области, но утром по Житомиру был нанесен ракетный удар.

Также был нанесен удар по энергетическим объектам в Киеве.