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У Києві відновили рух по вулиці Жилянській, де "Шахед" влучив у житловий будинок

Альона Мазуренко Середа, 19 жовтня 2022, 14:17
У Києві відновили рух по вулиці Жилянській, де Шахед влучив у житловий будинок
ФОТО З FACEBООK КЛИЧКА

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці відновили рух транспорту по вулиці Жилянській, де у житловий будинок влучив ворожий дрон.

Джерело: Кличко у Twitter

Пряма мова: "Рух на вулиці Жилянській повністю відновили. Проїжджу частину прибрали від будівельного сміття, навели лад після наслідків удару дроном по житловому будинку, де загинули 5 киян.

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Демонтаж конструкцій пошкодженого будинку ще триває".

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Теми: КиївВіталій Кличко
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