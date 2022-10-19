У Києві відновили рух по вулиці Жилянській, де "Шахед" влучив у житловий будинок
Середа, 19 жовтня 2022, 14:17
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці відновили рух транспорту по вулиці Жилянській, де у житловий будинок влучив ворожий дрон.
Джерело: Кличко у Twitter
Пряма мова: "Рух на вулиці Жилянській повністю відновили. Проїжджу частину прибрали від будівельного сміття, навели лад після наслідків удару дроном по житловому будинку, де загинули 5 киян.
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Демонтаж конструкцій пошкодженого будинку ще триває".
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, влучили по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.
- За даними голови Нацполіції Ігоря Клименка, о 6.37 був перший удар по Києву, о 8.20 - останній. Зафіксовано 5 дронів камікадзе: три влучили в об'єкти критичної інфраструктури, 1 влучив у житловий будинок, ще один був збитий працівниками поліції: патрульним, уповноваженим карного розшуку та спецпризначенцем.
- Станом на вечір було відомо про 4 жертви, з них подружжя (жінка була на 6-му місяці вагітності). Врятовано 19 людей.
- 18 жовтня з-під завалів зруйнованого будинку в Шевченківському районі Києві дістали тіло 5-ї жертви удару ворожого дрона, який стався напередодні.