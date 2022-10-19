В Киеве восстановили движение по улице Жилянской, где "Шахед" попал в жилой дом

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице восстановили движение транспорта по улице Жилянской, где в жилой дом попал вражеский дрон.

Источник: Кличко в Twitter

Прямая речь: "Движение на улице Жилянской полностью восстановили. Проезжую часть убрали от строительного мусора, навели порядок после последствий удара дроном по жилому дому, где погибли 5 киевлян.

Демонтаж конструкций поврежденного дома еще продолжается".

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Предыстория:

Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

По данным главы Нацполиции Игоря Клименко, в 6.37 был первый удар по Киеву, в 8.20 - последний. Зафиксировано 5 дронов камикадзе: три попали в объекты критической инфраструктуры, 1 попал в жилой дом, еще один был сбит работниками полиции: патрульным, уполномоченным уголовного розыска и спецназовцем.

По состоянию на вечер было известно о 4 жертвах, из них супружеская пара (женщина была на 6-м месяце беременности). Спасены 19 человек.

18 октября из-под завалов разрушенного дома в Шевченковском районе Киева достали тело 5-й жертвы удара вражеского дрона, который произошел накануне.