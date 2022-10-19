В Киеве восстановили движение по улице Жилянской, где "Шахед" попал в жилой дом

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице восстановили движение транспорта по улице Жилянской, где в жилой дом попал вражеский дрон.

Источник: Кличко в Twitter

Прямая речь: "Движение на улице Жилянской полностью восстановили. Проезжую часть убрали от строительного мусора, навели порядок после последствий удара дроном по жилому дому, где погибли 5 киевлян.

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Демонтаж конструкций поврежденного дома еще продолжается".

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