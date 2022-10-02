ЗСУ атакували об’єкт росіян у районі Золотого, ліквідовані 60 окупантів – ОВА

У Золотому Луганської області після атаки Збройних сил 1 жовтня втрати росіян склали 60 вояк, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "У результаті вогневого ураження об’єкта противника в районі Золотого росіяни втратили близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.

Загалом ракетні війська і артилерія України за добу уразили 8 командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

Крім того, в зону ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300".

Деталі: За словами Гайдая, авіація Сил оборони 1 жовтня завдала 29 ударів.

Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.