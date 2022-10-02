Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ атаковали объект россиян в районе Золотого, ликвидированы 60 оккупантов - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 09:19
ГОРОД ЗОЛОТОе. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В Золотом Луганской области после атаки Вооруженных сил 1 октября потери россиян составили 60 воинов, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В результате огневого поражения объекта противника в районе Золотого россияне потеряли около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.

В целом ракетные войска и артиллерия Украины за сутки поразили 8 командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Кроме того, в зону поражения попали 3 склада с боеприпасами и 2 зенитных ракетных комплекса С-300".

Детали: По словам Гайдая, авиация Сил обороны 1 октября нанесла 29 ударов.

Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Луганская областьЗолотоеВооруженные силывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Возле оккупированного Сватово произошла "бавовна", буряты разлетелись – Гайдай

Досрочные выборы в Болгарии выиграла партия экс-премьера Бойко Борисова - экзит-полы

Генсек НАТО: Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить войска РФ

видеоОбъединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу

Папа Римский призвал Путина остановить войну, а Зеленского - открыться предложениям мира

Конституционный суд РФ одобрил аннексию областей Украины, уже назначил "выборы в парламенты"

Все новости...
Луганская область
Путин больше хочет удержать оккупированный юг Украины, а не Луганщину – ISW
После Лимана начнется деоккупация Луганщины – Гайдай
Украинская артиллерия десятки раз попала по пунктам управления и технике оккупантов - Гайдай
Последние новости
22:52
фотоНа Харьковщине нацгвардейцы захватили российский беспилотник-разведчик
22:29
Обстрел остановки транспорта на Днепропетровщине: одна из пострадавших умерла
22:10
Global Teacher Prize Ukraine 2022: учителей наградили за храбрость во время войны
22:01
В Турции спустили на воду украинский корвет "Гетман Иван Мазепа"
21:47
Возле оккупированного Сватово произошла "бавовна", буряты разлетелись – Гайдай
21:38
Генсек НАТО предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия
21:15
Британия купит два специализированных корабля для защиты подводной инфраструктуры
20:52
фотоНа Харьковщине поймали оккупанта, которого прятал местный житель
20:21
Досрочные выборы в Болгарии выиграла партия экс-премьера Бойко Борисова - экзит-полы
19:53
фотоВ Лимане нашли обломки истребителя РФ, о сбивании которого не сообщали
Все новости...