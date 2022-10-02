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ВСУ атаковали объект россиян в районе Золотого, ликвидированы 60 оккупантов - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 09:19
ВСУ атаковали объект россиян в районе Золотого, ликвидированы 60 оккупантов - ОВА
ГОРОД ЗОЛОТОе. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В Золотом Луганской области после атаки Вооруженных сил 1 октября потери россиян составили 60 воинов, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В результате огневого поражения объекта противника в районе Золотого россияне потеряли около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.

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В целом ракетные войска и артиллерия Украины за сутки поразили 8 командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Кроме того, в зону поражения попали 3 склада с боеприпасами и 2 зенитных ракетных комплекса С-300".

Детали: По словам Гайдая, авиация Сил обороны 1 октября нанесла 29 ударов.

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Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника.

Темы: Луганская областьЗолотоеВооруженные силывойна
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