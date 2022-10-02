Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині зловили окупанта, якого переховував місцевий мешканець

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 20:52
фото поліції Харківщини

На деокупованій території Харківщини викрито військовослужбовця так званої "ЛНР" та місцевого мешканця, який його переховував.

Джерело: начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов у Facebook

Дослівно: "Під час відпрацювання на деокупованих територіях до поліції надійшла інформація, що житель селища Чкалівське надав своє житло та одяг для переховування так званому "військовослужбовцю ЛНР".

"ЛНРівець" затриманий, відносно двох відкрито справу".

Деталі: "Зв’язківцю" бандитського формування "ЛНР" Сергію Пасечнику, 1968 року народження, повідомлено про підозру за ч.2 ст. 260, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

 
фото поліції Харківщини

60-річному Сергію Богданову, мешканцю с. Чкалівське, загрожує кримінальна відповідальність за ст.111-1 ч.4, що карається або штрафом, або позбавленням волі, або забороною займати певною діяльністю.

"Усім нагадую, що переховування військовослужбовців РФ або бандитів з ОРДЛО – це кримінально каране діяння. Колабораційна діяльність", – зазначив Болвінов.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьЛНРколабораціядеокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У бою над морем загинув полковник "Дід", який керував "привидами Києва"

оновленоРосіяни випустили десяток ракет по Запоріжжю: є постраждалі

Через поразки на фронті від Кремля відвертаються пропагандисти, в РФ змінився інформпростір - ISW

Путін відгукнувся на звернення Марченко і обіцяв їй звільнити Медведчука – джерела 

Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом

Дострокові вибори у Болгарії виграла партія експрем'єра Бойко Борисова - екзит-пол

Усі новини...
Харківська область
На Харківщині знайшли 5 тіл людей, які намагалися евакуюватись
Швидка підірвалася на міні на Харківщині: водій загинув, фельдшера поранено
Обстріл автоколони на Харківщині: 24 загиблих, серед них вагітна і 13 дітей
Останні новини
11:00
Донеччина: в Часовому Яру одна людина залишається під завалами гуртожитку
10:52
На Далекому сході Росії "помилково" призвали на війну половину всіх мобілізованих регіона
10:44
"Ждуни" не дочекаються Росії в 2026 році, Луганщину деокупують раніше – Гайдай
10:29
Tesla наростила виробництво електромобілів: скільки випустили за останні три місяці
10:19
Міністр оборони Британії: малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю
10:17
Що робити, якщо ваш лікар знаходиться в іншому місті – пояснює Helsi
10:12
Із листопада мешканці звільнених від окупантів територій отримуватимуть додатково 2200 гривень
10:08
Тривають бої на Херсонщині, відбито атаки окупантів на Луганщині – звіти ОВА
09:53
Вцілілі у Лимані окупанти тікали до Щастя – голова Луганської ОВА
09:40
Розвідка Британії пояснила швидке визнання Путіним проблем мобілізації
Усі новини...