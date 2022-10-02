На Харківщині зловили окупанта, якого переховував місцевий мешканець

На деокупованій території Харківщини викрито військовослужбовця так званої "ЛНР" та місцевого мешканця, який його переховував.

Джерело: начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов у Facebook

Дослівно: "Під час відпрацювання на деокупованих територіях до поліції надійшла інформація, що житель селища Чкалівське надав своє житло та одяг для переховування так званому "військовослужбовцю ЛНР".

"ЛНРівець" затриманий, відносно двох відкрито справу".

Деталі: "Зв’язківцю" бандитського формування "ЛНР" Сергію Пасечнику, 1968 року народження, повідомлено про підозру за ч.2 ст. 260, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

фото поліції Харківщини

60-річному Сергію Богданову, мешканцю с. Чкалівське, загрожує кримінальна відповідальність за ст.111-1 ч.4, що карається або штрафом, або позбавленням волі, або забороною займати певною діяльністю.

"Усім нагадую, що переховування військовослужбовців РФ або бандитів з ОРДЛО – це кримінально каране діяння. Колабораційна діяльність", – зазначив Болвінов.