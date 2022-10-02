Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині зловили окупанта, якого переховував місцевий мешканець

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 20:52
На Харківщині зловили окупанта, якого переховував місцевий мешканець
фото поліції Харківщини

На деокупованій території Харківщини викрито військовослужбовця так званої "ЛНР" та місцевого мешканця, який його переховував.

Джерело: начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов у Facebook

Дослівно: "Під час відпрацювання на деокупованих територіях до поліції надійшла інформація, що житель селища Чкалівське надав своє житло та одяг для переховування так званому "військовослужбовцю ЛНР".

Реклама:

"ЛНРівець" затриманий, відносно двох відкрито справу".

Деталі: "Зв’язківцю" бандитського формування "ЛНР" Сергію Пасечнику, 1968 року народження, повідомлено про підозру за ч.2 ст. 260, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

 
фото поліції Харківщини

60-річному Сергію Богданову, мешканцю с. Чкалівське, загрожує кримінальна відповідальність за ст.111-1 ч.4, що карається або штрафом, або позбавленням волі, або забороною займати певною діяльністю.

ВІДЕО ДНЯ

"Усім нагадую, що переховування військовослужбовців РФ або бандитів з ОРДЛО – це кримінально каране діяння. Колабораційна діяльність", – зазначив Болвінов.

Теми: Харківська областьЛНРколабораціядеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
Усі новини...
Реклама: