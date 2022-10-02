На Харківщині зловили окупанта, якого переховував місцевий мешканець

На деокупованій території Харківщини викрито військовослужбовця так званої "ЛНР" та місцевого мешканця, який його переховував.

Джерело: начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов у Facebook

Дослівно: "Під час відпрацювання на деокупованих територіях до поліції надійшла інформація, що житель селища Чкалівське надав своє житло та одяг для переховування так званому "військовослужбовцю ЛНР".

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"ЛНРівець" затриманий, відносно двох відкрито справу".

Деталі: "Зв’язківцю" бандитського формування "ЛНР" Сергію Пасечнику, 1968 року народження, повідомлено про підозру за ч.2 ст. 260, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

фото поліції Харківщини

60-річному Сергію Богданову, мешканцю с. Чкалівське, загрожує кримінальна відповідальність за ст.111-1 ч.4, що карається або штрафом, або позбавленням волі, або забороною займати певною діяльністю.

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"Усім нагадую, що переховування військовослужбовців РФ або бандитів з ОРДЛО – це кримінально каране діяння. Колабораційна діяльність", – зазначив Болвінов.