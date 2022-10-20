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Єрмак зустрівся з єврейськими організаціями і попросив допомогу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 жовтня 2022, 14:34
Андрій Єрмак, фото: ОП

Голова Офісу президент Андрій Єрмак провів відеоконференцію з представниками провідних єврейських організацій, під час якої закликав вплинути на уряд країни задля поставок Україні систем протиракетної оборони.

Джерело: пресслужба ОП

Пряма мова Єрмака:  "Сьогодні голос кожного з вас, ваших організацій є критично важливим у питанні ППО, у чому Ізраїль має справді великий досвід, а головне – має ці системи".

Деталі: Під час зустрічі Єрмак розповів про нещодавні масовані удари по Україні ракетами й дронами іранського виробництва. За його словами, Росія – це європейська "Хезболла".

Єрмак переконаний, що єврейські громадські організації зараз мають змогу вплинути на ситуацію та схилити ізраїльський уряд до надання нашій державі необхідних систем.

У свою чергу головний рабин Києва Яків Дов Блайх запропонував створити міжнародний комітет євреїв на підтримку України в боротьбі з терором і звернутися до уряду й народу Ізраїлю із закликом підтримати Україну. 

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.
  • 16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Єрусалим має надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО.
  • Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.

Теми: війнаАндрій ЄрмакУкраїнаІзраїль
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