Єрмак зустрівся з єврейськими організаціями і попросив допомогу
Голова Офісу президент Андрій Єрмак провів відеоконференцію з представниками провідних єврейських організацій, під час якої закликав вплинути на уряд країни задля поставок Україні систем протиракетної оборони.
Джерело: пресслужба ОП
Пряма мова Єрмака: "Сьогодні голос кожного з вас, ваших організацій є критично важливим у питанні ППО, у чому Ізраїль має справді великий досвід, а головне – має ці системи".
Деталі: Під час зустрічі Єрмак розповів про нещодавні масовані удари по Україні ракетами й дронами іранського виробництва. За його словами, Росія – це європейська "Хезболла".
Єрмак переконаний, що єврейські громадські організації зараз мають змогу вплинути на ситуацію та схилити ізраїльський уряд до надання нашій державі необхідних систем.
У свою чергу головний рабин Києва Яків Дов Блайх запропонував створити міжнародний комітет євреїв на підтримку України в боротьбі з терором і звернутися до уряду й народу Ізраїлю із закликом підтримати Україну.
Що було раніше:
- 24 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.
- 16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Єрусалим має надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО.
- Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.