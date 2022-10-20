Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єрмак зустрівся з єврейськими організаціями і попросив допомогу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 жовтня 2022, 14:34
Єрмак зустрівся з єврейськими організаціями і попросив допомогу
Андрій Єрмак, фото: ОП

Голова Офісу президент Андрій Єрмак провів відеоконференцію з представниками провідних єврейських організацій, під час якої закликав вплинути на уряд країни задля поставок Україні систем протиракетної оборони.

Джерело: пресслужба ОП

Пряма мова Єрмака:  "Сьогодні голос кожного з вас, ваших організацій є критично важливим у питанні ППО, у чому Ізраїль має справді великий досвід, а головне – має ці системи".

Реклама:

Деталі: Під час зустрічі Єрмак розповів про нещодавні масовані удари по Україні ракетами й дронами іранського виробництва. За його словами, Росія – це європейська "Хезболла".

Єрмак переконаний, що єврейські громадські організації зараз мають змогу вплинути на ситуацію та схилити ізраїльський уряд до надання нашій державі необхідних систем.

У свою чергу головний рабин Києва Яків Дов Блайх запропонував створити міжнародний комітет євреїв на підтримку України в боротьбі з терором і звернутися до уряду й народу Ізраїлю із закликом підтримати Україну. 

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 24 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.
  • 16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Єрусалим має надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО.
  • Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.

Теми: війнаАндрій ЄрмакУкраїнаІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
війна
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Останні новини
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
Усі новини...
Реклама: