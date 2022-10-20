Ермак встретился с еврейскими организациями и попросил помощи
Глава Офиса президент Андрей Ермак провел видеоконференцию с представителями ведущих еврейских организаций, во время которой призвал повлиять на правительство страны для поставок Украине систем противоракетной обороны.
Источник: пресс-служба ОП
Прямая речь Ермака: "Сегодня голос каждого из вас, ваших организаций является критически важным в вопросе ПВО, в чем Израиль имеет действительно большой опыт, а главное - имеет эти системы".
Детали: Во время встречи Ермак рассказал о недавних массированных ударах по Украине ракетами и дронами иранского производства. По его словам, Россия - это европейская "Хезболла".
Ермак убежден, что еврейские общественные организации сейчас имеют возможность повлиять на ситуацию и склонить израильское правительство к предоставлению нашему государству необходимых систем.
В свою очередь главный раввин Киева Яков Дов Блайх предложил создать международный комитет евреев в поддержку Украины в борьбе с террором и обратиться к правительству и народу Израиля с призывом поддержать Украину.
Что предшествовало:
- 24 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.
- 16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Иерусалим должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО.
- На следующий день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией.