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Ермак встретился с еврейскими организациями и попросил помощи

Станислав ПогориловЧетверг, 20 октября 2022, 14:34
Ермак встретился с еврейскими организациями и попросил помощи
Андрей Ермак, фото: ОП

Глава Офиса президент Андрей Ермак провел видеоконференцию с представителями ведущих еврейских организаций, во время которой призвал повлиять на правительство страны для поставок Украине систем противоракетной обороны.

Источник: пресс-служба ОП

Прямая речь Ермака:  "Сегодня голос каждого из вас, ваших организаций является критически важным в вопросе ПВО, в чем Израиль имеет действительно большой опыт, а главное - имеет эти системы".

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Детали: Во время встречи Ермак рассказал о недавних массированных ударах по Украине ракетами и дронами иранского производства. По его словам, Россия - это европейская "Хезболла".

Ермак убежден, что еврейские общественные организации сейчас имеют возможность повлиять на ситуацию и склонить израильское правительство к предоставлению нашему государству необходимых систем.

В свою очередь главный раввин Киева Яков Дов Блайх предложил создать международный комитет евреев в поддержку Украины в борьбе с террором и обратиться к правительству и народу Израиля с призывом поддержать Украину.

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Что предшествовало:

  • 24 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.
  • 16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Иерусалим должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО.
  • На следующий день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией.

Темы: войнаАндрей ЕрмакУкраинаИзраиль
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