Ермак встретился с еврейскими организациями и попросил помощи

Глава Офиса президент Андрей Ермак провел видеоконференцию с представителями ведущих еврейских организаций, во время которой призвал повлиять на правительство страны для поставок Украине систем противоракетной обороны.

Источник: пресс-служба ОП

Прямая речь Ермака: "Сегодня голос каждого из вас, ваших организаций является критически важным в вопросе ПВО, в чем Израиль имеет действительно большой опыт, а главное - имеет эти системы".

Реклама:

Детали: Во время встречи Ермак рассказал о недавних массированных ударах по Украине ракетами и дронами иранского производства. По его словам, Россия - это европейская "Хезболла".

Ермак убежден, что еврейские общественные организации сейчас имеют возможность повлиять на ситуацию и склонить израильское правительство к предоставлению нашему государству необходимых систем.

В свою очередь главный раввин Киева Яков Дов Блайх предложил создать международный комитет евреев в поддержку Украины в борьбе с террором и обратиться к правительству и народу Израиля с призывом поддержать Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: