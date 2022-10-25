Верещук просить українців за кордоном не вертатись в Україну на зиму

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які з початку повномасштабної війни виїхали за кордон, за можливості не повертатись до України на зиму.

Джерело: Верещук в ефірі марафону новин

Пряма мова міністерки: "Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають. Ви бачите, що робить Росія, всі це бачать. Повернутись зараз – це знову ж наразити (на небезпеку – ред.) себе, своїх дітей, своїх всіх вразливих родичів, які можуть бути або хворі, або маломобільні, або старшенькі. Тобто – не треба цього робити. Якщо є можливість, залиштесь поки що перезимувати за кордоном".

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Деталі: Верещук зазначила, що вона би дуже хотіла, щоб навесні українці повернулись і всі разом відбудовували Харківщину, Херсонщину та інші населені пункти, щоб українські діти жили і навчались в Україні.

"Поки що давайте утримаймось, тому що ми розуміємо, що ситуація буде лише погіршуватися – і в цю зиму нам треба вижити. От виживемо, переживемо зиму, а далі будемо думати про все решта", – підсумувала міністерка.

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