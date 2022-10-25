Верещук просить українців за кордоном не вертатись в Україну на зиму
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які з початку повномасштабної війни виїхали за кордон, за можливості не повертатись до України на зиму.
Джерело: Верещук в ефірі марафону новин
Пряма мова міністерки: "Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають. Ви бачите, що робить Росія, всі це бачать. Повернутись зараз – це знову ж наразити (на небезпеку – ред.) себе, своїх дітей, своїх всіх вразливих родичів, які можуть бути або хворі, або маломобільні, або старшенькі. Тобто – не треба цього робити. Якщо є можливість, залиштесь поки що перезимувати за кордоном".
Деталі: Верещук зазначила, що вона би дуже хотіла, щоб навесні українці повернулись і всі разом відбудовували Харківщину, Херсонщину та інші населені пункти, щоб українські діти жили і навчались в Україні.
"Поки що давайте утримаймось, тому що ми розуміємо, що ситуація буде лише погіршуватися – і в цю зиму нам треба вижити. От виживемо, переживемо зиму, а далі будемо думати про все решта", – підсумувала міністерка.
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Передісторія:
- Цього року опалювальний сезон в Україні розпочинається пізніше через повномасштабне російське вторгнення і очікується, що він буде складнішим.
- 18 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня російські окупанти зруйнували 30% електростанцій України.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці почалися відключення електроенергії для уникнення аварій.
- Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що 20 жовтня у всій Сумській області на день відключать водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення.
- Міста у різних регіонах України вирішили скороти роботу громадського транспорту, відключати зовнішнє освітлення та обмежити електропостачання великих підприємств, щоб знизити споживання електроенергії на фоні російських ударів по енергетичних об’єктах.
- Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що через вторгнення Росії в Україну 90% вітрової та близько 40-50% сонячної енергетики виведено з експлуатації.