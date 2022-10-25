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Верещук просит украинцев за рубежом не возвращаться в Украину на зиму

Ирина БалачукВторник, 25 октября 2022, 15:03
Верещук просит украинцев за рубежом не возвращаться в Украину на зиму
Ирина Верещук. Скриншот из видео

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, которые с начала полномасштабной войны выехали за границу, по возможности не возвращаться в Украину на зиму.

Источник: Верещук в эфире марафона новостей

Прямая речь министра: "Буду просить не возвращаться, нам надо пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия, все это видят. Вернуться сейчас – это опять же подвергнуть (опасности – ред.) себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть или больные, или маломобильные, или старшенькие. То есть – не надо этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей". 

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Детали: Верещук отметила, что она бы очень хотела, чтобы весной украинцы вернулись и все вместе восстанавливали Харьковскую, Херсонскую области и другие населенные пункты, чтобы украинские дети жили и учились в Украине.

"Пока давайте воздержимся, потому что мы понимаем, что ситуация будет только ухудшаться – и в эту зиму нам надо выжить. Вот выживем, переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном", – подытожила министр.

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Темы: Верещукдеоккупацияотоплениепереселенцы
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