Верещук просит украинцев за рубежом не возвращаться в Украину на зиму
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, которые с начала полномасштабной войны выехали за границу, по возможности не возвращаться в Украину на зиму.
Источник: Верещук в эфире марафона новостей
Прямая речь министра: "Буду просить не возвращаться, нам надо пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия, все это видят. Вернуться сейчас – это опять же подвергнуть (опасности – ред.) себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть или больные, или маломобильные, или старшенькие. То есть – не надо этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей".
Детали: Верещук отметила, что она бы очень хотела, чтобы весной украинцы вернулись и все вместе восстанавливали Харьковскую, Херсонскую области и другие населенные пункты, чтобы украинские дети жили и учились в Украине.
"Пока давайте воздержимся, потому что мы понимаем, что ситуация будет только ухудшаться – и в эту зиму нам надо выжить. Вот выживем, переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном", – подытожила министр.
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Предыстория:
- В этом году отопительный сезон в Украине начинается позже из-за полномасштабного российского вторжения и ожидается, что он будет сложнее.
- 18 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября российские оккупанты разрушили 30% электростанций Украины.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице начались отключения электроэнергии во избежание аварий.
- Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что 20 октября во всей Сумской области на день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.
- Города в разных регионах Украины решили сократить работу общественного транспорта, отключать наружное освещение и ограничить электроснабжение крупных предприятий, чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне российских ударов по энергетическим объектам.
- Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за вторжения России в Украину 90% ветровой и около 40-50% солнечной энергетики выведено из эксплуатации.