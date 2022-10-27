Росіяни далекі від реальності в розслідуванні вибуху на Кримському мосту – в.о. голови СБУ

Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк заявляє, що Головне управління розвідки Міноборони України не причетне до вибуху на Кримському мосту, що стався 8 жовтня.

Джерело: Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На запитання про те, чи має СБУ якийсь стосунок до "бавовни" й "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях, в.о. голови Служби сказав: "Просто ми, українці, дуже любимо бавовну... Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють із нею поводитися правильно?"

За словами Малюка, російська сторона демонструє свій непрофесіоналізм у розслідуванні інциденту на Кримському мосту.

Пряма мова: "Я про те псевдослідство, яке вони ведуть з приводу інциденту на Кримському мосту. У своєму "розслідуванні" вони дійшли до того, що до підриву мосту нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов і ГУР МО в цілому. Я запевняю вас, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності.

На тимчасово окупованих територіях то тут, то там щось вибухає. Хтось п'є неякісну каву, хтось неякісним пальним заправляється. Зрозуміло, що відбуваються деякі процеси.

А на Кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль, і мають те, що мають".

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Деталі: В.о. голови СБУ додав, що наразі не може розкрити карти й повідомити, як відбуваються подібні інциденти та хто за цим стоїть, оскільки це може наразити на небезпеку небайдужих патріотів.

"Усьому свій час – після перемоги детально поговоримо", – підсумував Малюк.

Передісторія:

Вранці 8 жовтня на залізничній гілці кримського мосту сталася сильна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль, вогонь перекинувся на поїзд, що йшов поруч. Автомобільне полотно серйозно постраждало.

Джерела УП повідомляли, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня нібито стоїть Служба безпеки України, але офіційно ніхто у владі не взяв відповідальність за це на українців.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

12 жовтня ФСБ Росії відзвітувала, що за вибух на Кримському мосту затримано 8 людей, а організатором нібито було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.

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