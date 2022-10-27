Россияне далеки от реальности в расследовании взрыва на Крымском мосту – и.о. главы СБУ

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявляет, что Главное управление разведки Минобороны Украины не причастно к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября.

Источник: Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: На вопрос о том, имеет ли СБУ какое-то отношение к "бавовне" и "самоликвидации" коллаборантов на оккупированных территориях, и.о. главы Службы сказал: "Просто мы, украинцы, очень любим бавовну… Даже в моем кабинете она стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что россияне не умеют с ней обращаться правильно?"

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По словам Малюка, российская сторона демонстрируют свой непрофессионализм в расследовании инцидента на Крымском мосту.

Прямая речь: "Я о том псевдоследствии, которое они ведут по поводу инцидента на Крымском мосту. В своем "расследовании" они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности.

На временно оккупированных территориях то тут, то там что-то взрывается. Кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным горючим заправляется. Понятно, что происходят некоторые процессы.

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А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль, и имеют то, что имеют".

Детали: И.о. главы СБУ добавил, что пока не может раскрыть карты и сообщить, как происходят подобные инциденты и кто за этим стоит, поскольку это может подвергнуть опасности небезразличных патриотов.

"Всему свое время – после победы подробно поговорим", – подытожил Малюк.

Предыстория:

Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел сильный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль, огонь перебросился на поезд, шедший рядом. Автомобильное полотно серьезно пострадало.

Источники УП сообщали, что за подрывом Крымского моста 8 октября якобы стоит Служба безопасности Украины, но официально никто во власти не взял ответственность за это на украинцев.

Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы.

12 октября ФСБ России отчиталась, что за взрыв на Крымском мосту задержаны 8 человек, а организатором якобы было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.

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